В Испании отреагировали на игру Лунина после победы Реала над Атлетико

В воскресенье, 22 марта, состоялся матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились мадридские «Реал» и «Атлетико». Королевский клуб одолел соперника со счетом 3:2.

В стартовом составе «сливочных» на поле вышел вратарь сборной Украины Андрей Лунин, игру которого позитивно оценила испанская пресса:

«Коэффициенты на то, что Андрей Лунин начнет этот матч в воротах, были бы очень низкими несколько недель назад, но именно так произошло на Бернабеу в воскресенье вечером.

Несмотря на голы, забитые в этот вечер, Лунин не чувствует, что его конкурент смог бы сыграть лучше. В частности, для украинца гол Адемолы Лукмана с близкого расстояния не оставил ему никаких шансов, а ракетный удар Науэля Молины из-за пределов штрафной было почти невозможно отразить.

Вишенкой на торте стало то, что украинец впервые в своей карьере завершил вечер с капитанской повязкой», – сообщил Managing Madrid.

«Лунин – настоящая скала. Хотя ему и не пришлось делать много сейвов, он показал, на что способен, когда это было необходимо. В начале матча он совершил фантастический сейв против Льоренте и был надёжен в верховой борьбе.

Украинский вратарь ничего не мог поделать с пропущенными голами, поэтому здесь нет его вины», – отреагировал Bernabeu Digital.