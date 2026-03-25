Легенда Ливерпуля пророчит крах Арсеналу из-за одной позиции на поле

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер восхищен результатами «Арсенала» в текущем сезоне, но считает, что «канониры» могут традиционно проиграть все в конце сезона.

– Это лучшая команда в лиге, она проиграла всего четыре игры из 50. Давайте не будем слишком увлекаться, давайте не будем об этом забывать. Но что касается не столько лиги, сколько Лиги чемпионов, потому что «Арсенал» находится в правильной части турнирной сетки, у него есть отличная возможность.

Но сейчас я снова вижу и постоянно говорил об этом, ему не хватает чего-то действительно особенного в атаке – таланта мирового класса, который мог бы просто переломить ход игры», – заявил Каррагер.

Бывший защитник «Ливерпуля» добавил, что из-за этой уязвимости лондонцы могут вылететь из Лиги чемпионов.

Если команде Микеля Артеты удастся пройти «Спортинг» в 1/4 финала Лиги чемпионов, ей придется играть против «Барселоны» или «Атлетико».