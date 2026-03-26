Футболист сборной Украины впечатлил Сергея Реброва

Наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров накануне матча со шведами высказался о нападающем «Динамо» Матвее Пономаренко, который впервые получил вызов в основную команду страны.

– Впечатлила ли вас игра Матвея Пономаренко за «Динамо» и планируете ли вы предоставить ему сегодня игровое время?

– Да, меня впечатлило то, что он забивал почти в каждом матче. Он заслуживает этого вызова в сборную. А что касается того, что будет сегодня – посмотрим.

Пономаренко в последних 10 матчах «Динамо» в чемпионате Украины забил 9 голов.