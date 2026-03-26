Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист сборной Украины впечатлил Сергея Реброва
Чемпионат мира
26 марта 2026, 22:09 |
Футболист сборной Украины впечатлил Сергея Реброва

Тренер выделил Матвея Пономаренко

УАФ. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров накануне матча со шведами высказался о нападающем «Динамо» Матвее Пономаренко, который впервые получил вызов в основную команду страны.

– Впечатлила ли вас игра Матвея Пономаренко за «Динамо» и планируете ли вы предоставить ему сегодня игровое время?

– Да, меня впечатлило то, что он забивал почти в каждом матче. Он заслуживает этого вызова в сборную. А что касается того, что будет сегодня – посмотрим.

Пономаренко в последних 10 матчах «Динамо» в чемпионате Украины забил 9 голов.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем