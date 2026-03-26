Чемпионат мира26 марта 2026, 22:09 |
Футболист сборной Украины впечатлил Сергея Реброва
Тренер выделил Матвея Пономаренко
Наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров накануне матча со шведами высказался о нападающем «Динамо» Матвее Пономаренко, который впервые получил вызов в основную команду страны.
– Впечатлила ли вас игра Матвея Пономаренко за «Динамо» и планируете ли вы предоставить ему сегодня игровое время?
– Да, меня впечатлило то, что он забивал почти в каждом матче. Он заслуживает этого вызова в сборную. А что касается того, что будет сегодня – посмотрим.
Пономаренко в последних 10 матчах «Динамо» в чемпионате Украины забил 9 голов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
25.03.2026, 18:05 5
26.03.2026, 07:51 9
24.03.2026, 19:47 7
25.03.2026, 07:02 30
25.03.2026, 00:26 4
25.03.2026, 10:27 12
24.03.2026, 20:25
24.03.2026, 19:26 3