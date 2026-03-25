Тарас МИХАЛИК: «Фактор контракта не сильно влияет на Реброва»

Экс-защитник киевского «Динамо» Тарас Михалик считает, что истекающий контракт главного тренера сборной Украины Сергея Реброва не будет важным фактором в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 года.

«Думаю, что Ребров – опытный тренер. Давление, вероятно, испытывает каждый специалист, но фактор контракта не оказывает на него сильного влияния. Конечно, я могу ошибаться. Мы не заглядываем дальше, договорятся ли Сергей Станиславович и УАФ о дальнейшем сотрудничестве. Хотелось, чтобы здесь и сейчас наша команда хорошо себя проявила и вышла на чемпионат мира. Это главное. Дальше будет дальше», – заявил Михалик.

Украинская сборная в четверг проведет матч на вылет со шведами, а в случае победы встретится с Польшей или Албанией. Тарас Михалик и Сергей Ребров вместе играли в «Динамо» с 2006 по 2008 год.