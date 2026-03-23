  4. МИХАЛИК: «Жаль, что соперникам не удастся выставить оптимальные составы»
Сборные Украины и Швеции не избежали кадровых потерь

ФК Динамо. Тарас Михалик

Бывший игрок национальной сборной Украины Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от полуфинала отборочного турнира ЧМ-2026 между подопечными Сергея Реброва и шведами, который состоится 26 марта в испанской Валенсии:

«Конечно, жаль, что соперникам не удастся выставить оптимальные составы. Но это футбол, где невозможно обойтись без травм и дисквалификаций. С другой стороны, у тренеров все равно остается достаточный выбор в поиске равноценной замены, и поэтому можно не сомневаться, что обе сборные будут придерживаться привычной для себя игровой стилистики.

Конечно, не может не радовать, что на клубном уровне удачно провели последние матчи Илья Забарный из французского ПСЖ и Виталий Миколенко из английского «Эвертона». Это важно, потому что даже без Александра Исака из английского «Ливерпуля» у скандинавов нападение очень грозное. Правда, некоторое беспокойство вызывает позиция правого защитника, но, надеюсь, что наш главный тренер Сергей Ребров примет правильное решение.

Также интересно, найдется ли место в старте кому-то из дебютантов украинской сборной, по крайней мере, Борис Крушинский из «Полесья» и динамовский Матвей Пономаренко производят очень хорошее впечатление в этом году. Хотя прекрасно понимаю, что соперничество в УПЛ и отбор на ЧМ – это совсем другой уровень.

Подготовка к противостоянию Украина – Швеция еще в разгаре, и поэтому в таких случаях говорят, что шансы соперников – 50 на 50. В этой паре, действительно, сложно назвать фаворита. Сейчас очень важно избежать на заключительных тренировках травм ключевых игроков. Потому что это может негативно сказаться на игровом тонусе и на микроклимате».

Ранее Грэм Поттер высказал несколько комментариев перед матчем с Украиной.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу Швеция - Украина инсайд Тарас Михалик
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко
