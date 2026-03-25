Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Егор ЯРМОЛЮК – о первом матче за сборную: «Это был дебют мечты»
Сборная УКРАИНЫ
25 марта 2026, 18:22 | Обновлено 25 марта 2026, 18:24
150
0

Егор ЯРМОЛЮК – о первом матче за сборную: «Это был дебют мечты»

Украинский легионер «Брентфорда» поделился впечатлениями от первого матча в национальной команде

25 марта 2026, 18:22 | Обновлено 25 марта 2026, 18:24
150
0
Егор ЯРМОЛЮК – о первом матче за сборную: «Это был дебют мечты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк рассказал британцам о том, что для него значит родина.

«Я всегда что-то чувствую, когда говорю об Украине, потому что это непросто. Но, конечно, я всегда мотивирован и горд представлять свою страну и делать все, что в моих силах, для страны. Я до сих пор не видел своего отца. Я стараюсь видеться с матерью и братом, когда могу, но не могу видеться с ними так часто, как хотелось бы. Это непросто, но сейчас так, как есть.

Они смотрят каждую игру, каждый момент каждой игры и всегда меня поддерживают. Они видели мой гол и очень рады за меня. Они сказали, что долго ждали. Это так волнительно и для меня, и для них. Это был особенный момент для нас», – заявил футболист клубной пресс–службе.

Отдельно Егор Ярмолюк выделил первый матч за национальную команду – плей-офф Лиги наций со сборной Бельгии (3:1).

«Играть за такую большую страну очень много значит, особенно сейчас. Это был дебют мечты – добиться результата в таком важном матче и против такого сильного соперника, как Бельгия. Я был очень рад за команду и за себя», – добавил 22-летний футболист.

Егор Ярмолюк вышел на замену в матче с Бельгией и своим голом помог добиться победы (3:1). В четверг сборная Украины сыграет со шведами в плей-офф квалификации чемпионата мира.

По теме:
Егор Ярмолюк Брентфорд сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: ФК Брентфорд
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем