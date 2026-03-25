Егор ЯРМОЛЮК – о первом матче за сборную: «Это был дебют мечты»

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Украины Егор Ярмолюк рассказал британцам о том, что для него значит родина.

«Я всегда что-то чувствую, когда говорю об Украине, потому что это непросто. Но, конечно, я всегда мотивирован и горд представлять свою страну и делать все, что в моих силах, для страны. Я до сих пор не видел своего отца. Я стараюсь видеться с матерью и братом, когда могу, но не могу видеться с ними так часто, как хотелось бы. Это непросто, но сейчас так, как есть.

Они смотрят каждую игру, каждый момент каждой игры и всегда меня поддерживают. Они видели мой гол и очень рады за меня. Они сказали, что долго ждали. Это так волнительно и для меня, и для них. Это был особенный момент для нас», – заявил футболист клубной пресс–службе.

Отдельно Егор Ярмолюк выделил первый матч за национальную команду – плей-офф Лиги наций со сборной Бельгии (3:1).

«Играть за такую большую страну очень много значит, особенно сейчас. Это был дебют мечты – добиться результата в таком важном матче и против такого сильного соперника, как Бельгия. Я был очень рад за команду и за себя», – добавил 22-летний футболист.

Егор Ярмолюк вышел на замену в матче с Бельгией и своим голом помог добиться победы (3:1). В четверг сборная Украины сыграет со шведами в плей-офф квалификации чемпионата мира.