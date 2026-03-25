Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  «Я не мог в это поверить». Ярмолюк дал обещание перед матчем со Швецией
Чемпионат мира
25 марта 2026, 17:56
Хавбек сборной Украины оценил важность предстоящей встречи

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк поделился своими впечатлениями от матча плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2026 против сборной Швеции.

«Я был совсем молодым, когда сборная Украины играла на чемпионате мира в 2006 году. Я посмотрел несколько матчей, когда был маленьким, и не мог тогда поверить, что однажды у меня появится возможность играть в футбол и выступать за свою национальную сборную.

Матч со Швецией будет очень много значить для нас как для команды, так и для тех, кто смотрит матчи из Украины. Это будет особое событие, поэтому мы сделаем все, что в наших силах. Мы уверены в своих силах. У нас — хорошая команда с хорошими игроками. У нас есть отличный шанс попасть на чемпионат мира, я просто надеюсь, что мы им воспользуемся», — сказал Ярмолюк в интервью пресс-службе английского «Брентфорда», за который он выступает.

Ранее главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер указал на проблемы Украины перед матчем плей-офф ЧМ-2026.

По теме:
Егор Ярмолюк сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем