«Я не мог в это поверить». Ярмолюк дал обещание перед матчем со Швецией

Полузащитник сборной Украины Егор Ярмолюк поделился своими впечатлениями от матча плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2026 против сборной Швеции.

«Я был совсем молодым, когда сборная Украины играла на чемпионате мира в 2006 году. Я посмотрел несколько матчей, когда был маленьким, и не мог тогда поверить, что однажды у меня появится возможность играть в футбол и выступать за свою национальную сборную.

Матч со Швецией будет очень много значить для нас как для команды, так и для тех, кто смотрит матчи из Украины. Это будет особое событие, поэтому мы сделаем все, что в наших силах. Мы уверены в своих силах. У нас — хорошая команда с хорошими игроками. У нас есть отличный шанс попасть на чемпионат мира, я просто надеюсь, что мы им воспользуемся», — сказал Ярмолюк в интервью пресс-службе английского «Брентфорда», за который он выступает.

Ранее главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер указал на проблемы Украины перед матчем плей-офф ЧМ-2026.