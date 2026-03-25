Полесье попрощается с экс-игроком Динамо. Он не нужен Ротаню

В летнее межсезонье житомирское Полесье планирует попрощаться с бывшим игроком киевского Динамо Богданом Ледневым. Об этом пишет Футбол 24.

По данным источника, контракт 27-летнего полузащитника подходит к концу, поэтому он получит статус свободного агента. О причинах такого решения не сообщается.

В нынешнем сезоне хавбек провел на поле всего 405 минут, оформив один гол и один ассист - оба в матче Лиги конференций против венгерского Пакша (3:0).Transfermarkt оценивает полузащитника в 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 42 турнирных балла после 21 сыгранного матча.