Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
Президент «Полесья» заговорил вновь заговорил о реформах
Президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич отреагировал на ажиотаж вокруг требования «волков» к главе УАФ Андрею Шевченко по поводу пожизненной дисквалификации Дениса Шурмана и реформ арбитража.
– Геннадий Владиславович, обращение «Полесья» массово поддержали клубы УПЛ и ПФЛ. Какова была ваша реакция на эту поддержку?
– Это говорит о том, что украинские клубы недовольны уровнем арбитража в Украине. Поддержка позиции «Полесья» — сигнал, что клубы устали от старой системы и нужны изменения.
Цель этих изменений – создание самостоятельного и независимого от УАФ судейского органа по аналогии с тем, как это работает в Англии или Германии. В частности, чтобы клубы могли прозрачно видеть оценку, логику назначения и ранжирование арбитров. Только при таких условиях у нас будет шанс избежать судейских скандалов, – сказал Буткевич.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 42 турнирных балла после 21 сыгранного матча.
