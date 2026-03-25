Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ

Президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич отреагировал на ажиотаж вокруг требования «волков» к главе УАФ Андрею Шевченко по поводу пожизненной дисквалификации Дениса Шурмана и реформ арбитража.

– Геннадий Владиславович, обращение «Полесья» массово поддержали клубы УПЛ и ПФЛ. Какова была ваша реакция на эту поддержку?

– Это говорит о том, что украинские клубы недовольны уровнем арбитража в Украине. Поддержка позиции «Полесья» — сигнал, что клубы устали от старой системы и нужны изменения.

Цель этих изменений – создание самостоятельного и независимого от УАФ судейского органа по аналогии с тем, как это работает в Англии или Германии. В частности, чтобы клубы могли прозрачно видеть оценку, логику назначения и ранжирование арбитров. Только при таких условиях у нас будет шанс избежать судейских скандалов, – сказал Буткевич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 42 турнирных балла после 21 сыгранного матча.