  4. Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
25 марта 2026, 13:11 | Обновлено 25 марта 2026, 13:28
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент житомирского Полесья Геннадий Буткевич отреагировал на ажиотаж вокруг требования «волков» к главе УАФ Андрею Шевченко по поводу пожизненной дисквалификации Дениса Шурмана и реформ арбитража.

– Геннадий Владиславович, обращение «Полесья» массово поддержали клубы УПЛ и ПФЛ. Какова была ваша реакция на эту поддержку?

– Это говорит о том, что украинские клубы недовольны уровнем арбитража в Украине. Поддержка позиции «Полесья» — сигнал, что клубы устали от старой системы и нужны изменения.

Цель этих изменений – создание самостоятельного и независимого от УАФ судейского органа по аналогии с тем, как это работает в Англии или Германии. В частности, чтобы клубы могли прозрачно видеть оценку, логику назначения и ранжирование арбитров. Только при таких условиях у нас будет шанс избежать судейских скандалов, – сказал Буткевич.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Полесье занимает 3 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 42 турнирных балла после 21 сыгранного матча.

По теме:
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Лассина ТРАОРЕ: «Соперники Шахтера по чемпионату Украины знают об этом»
Суркис обратился к легенде Динамо: «Вы отдали лучшие годы карьеры...»
Андрей Шевченко Динамо Киев Александр Усик чемпионат Украины по футболу скандал Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Денис Шурман Украинская ассоциация футбола КДК УАФ Геннадий Буткевич Полесье - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Когда играют Шахтер и Динамо? Известны даты и время матчей 23-го тура
Футбол | 25 марта 2026, 12:47 0
Когда играют Шахтер и Динамо? Известны даты и время матчей 23-го тура
Когда играют Шахтер и Динамо? Известны даты и время матчей 23-го тура

Поединки Украинской Премьер-лиги будут сыграны с 10 по 13 апреля в течение четырех дней

Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Теннис | 25 марта 2026, 00:26 1
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами

Мбоко после поражения Муховой не сможет помешать Элине улучшить позиции

Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Бокс | 24.03.2026, 19:03
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Футбол | 25.03.2026, 10:27
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы не можем менять арбитров, как перчатки»
Футбол | 25.03.2026, 08:02
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы не можем менять арбитров, как перчатки»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы не можем менять арбитров, как перчатки»
Комментарии 6
Євген Мацький
а про помилки на користь атб нікто не говорить??? як же атб хоче чемпіоном бути..., щоб відразу в першому раунді еврокубків обісратися..
Показать Скрыть 3 ответа
vovei
Потихоньку сходим с ума.
ViAn
Так і в АПЛ маса суддівських скандалів. Голи неправильно зараховують, пенальті не призначають, пенальті призначають, руки по різному трактують, голи забивають правильно, а їх не зараховують. Потім йдуть публічні розборки, визнання суддівським комітетом помилок. Все те ж саме. Люди помиляються. ВАР помиляється. 
А реформи потрібні. 
Популярные новости
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 19
Футбол
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 17
Футбол
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
24.03.2026, 06:06 5
Теннис
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
24.03.2026, 11:41 1
Хоккей
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 13
Футбол
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
24.03.2026, 08:23 1
Бокс
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
24.03.2026, 11:48 1
Футбол
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 54
Футбол
