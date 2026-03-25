Суркис обратился к легенде Динамо: «Вы отдали лучшие годы карьеры...»

В среду, 25 марта, исполняется 65 лет легендарному футболисту киевского "Динамо" Василию Рацу. Юбиляра поздравил президент «бело-синих» Игорь Суркис.

«Уважаемый Василий Карлович! От имени всего коллектива ФК «Динамо» (Киев) и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!

Вы являетесь выдающейся фигурой для киевского «Динамо» и украинского футбола. Ваше имя навсегда запечатлено в истории нашего знаменитого клуба благодаря успехам на внутренней и международной арене.

Вы отдали лучшие годы своей профессиональной карьеры «Динамо» и стали неотъемлемой частью легендарных триумфов бело-синих. Вы являетесь примером непреклонности и настойчивости.

Несмотря на все вызовы, вы продолжали работать над собой и всегда достигали поставленных целей. Вы являетесь вдохновением для новых поколений динамовцев, стремящихся написать новую историю клуба.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, радости, семейного уюта, согласия и мира!

С уважением, президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис», – сообщили на официальном сайте киевского клуба.

Василий Рац защищал цвета «Динамо» с 1981 по 1990 год (с перерывом) и провел 241 матче в «бело-синей» футболке, забив 35 мячей и отдав 37 результативных передач.

В составе «Динамо» бывший полузащитник выиграл немало престижных трофеев: чемпион СССР (1981, 1985, 1986, 1990), Кубок СССР (1982, 1985, 1987, 1990), Суперкубок СССР (1986, 1987) и Кубок обладателей Кубков УЕФА (1986).