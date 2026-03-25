  4. Ливерпуль определился с тремя вариантами на замену Салаху
25 марта 2026, 06:07 | Обновлено 25 марта 2026, 06:08
506
0

Ливерпуль определился с тремя вариантами на замену Салаху

Клуб готов потратить более 140 млн евро на нового вингера

25 марта 2026, 06:07 | Обновлено 25 марта 2026, 06:08
506
0
Ливерпуль определился с тремя вариантами на замену Салаху
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» готов выделить до 140 млн евро на приобретение преемника для Мохамеда Салаха, который официально подтвердил свой уход из клуба по окончании сезона-2025/2026. Как сообщает издание TEAMtalk, мерсисайдцы уже сформировали шорт-лист из трех основных кандидатов на позицию правого вингера.

В список интересов «красных» попали Ян Диоманде из немецкого «РБ Лейпциг» и представитель «Ньюкасла» Энтони Гордон. Однако приоритетной целью для руководства остается французский талант мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 140 млн евро.

Отмечается, что боссы «Ливерпуля» рассчитывают убедить мюнхенцев отпустить игрока. Главными аргументами в пользу Олисе называют его успешный опыт выступлений в английской Премьер-лиге и тот факт, что правый фланг атаки является для него родным и максимально профильным.

Мохамед Салах Ливерпуль Майкл Олисе Ян Диоманде РБ Лейпциг Ньюкасл Энтони Гордон трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник: TeamTalk
