Ливерпуль определился с тремя вариантами на замену Салаху
Клуб готов потратить более 140 млн евро на нового вингера
«Ливерпуль» готов выделить до 140 млн евро на приобретение преемника для Мохамеда Салаха, который официально подтвердил свой уход из клуба по окончании сезона-2025/2026. Как сообщает издание TEAMtalk, мерсисайдцы уже сформировали шорт-лист из трех основных кандидатов на позицию правого вингера.
В список интересов «красных» попали Ян Диоманде из немецкого «РБ Лейпциг» и представитель «Ньюкасла» Энтони Гордон. Однако приоритетной целью для руководства остается французский талант мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 140 млн евро.
Отмечается, что боссы «Ливерпуля» рассчитывают убедить мюнхенцев отпустить игрока. Главными аргументами в пользу Олисе называют его успешный опыт выступлений в английской Премьер-лиге и тот факт, что правый фланг атаки является для него родным и максимально профильным.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
