Агент Салаха ответил, где в следующем сезоне будет играть египтянин
Пока будущее Мохамеда не определено
Рами Аббас, агент египетского нападающего английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, ответил на вопрос о будущем своего клиента после его заявления об уходе из «Ливерпуля»:
«Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это также означает, что никто больше не знает».
В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Салах покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента.
