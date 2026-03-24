  4. Агент Салаха ответил, где в следующем сезоне будет играть египтянин
24 марта 2026, 23:59 | Обновлено 25 марта 2026, 00:01
Агент Салаха ответил, где в следующем сезоне будет играть египтянин

Пока будущее Мохамеда не определено

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Рами Аббас, агент египетского нападающего английского «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, ответил на вопрос о будущем своего клиента после его заявления об уходе из «Ливерпуля»:

«Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это также означает, что никто больше не знает».

В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Салах покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента.

