  4. Игрок Барселоны рассказал о дебютном вызове в сборную Испании
25 марта 2026, 05:55 |
135
0

Игрок Барселоны рассказал о дебютном вызове в сборную Испании

Жоан Гарсия поделился впечатлениями от своего первого вызова в сборную

25 марта 2026, 05:55 |
135
0
Игрок Барселоны рассказал о дебютном вызове в сборную Испании
Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия поделился впечатлениями от своего первого вызова в сборную Испании на ближайшие товарищеские матчи.

– Что значит для тебя возможность присоединиться к сборной в год чемпионата мира?

– Сейчас я невероятно взволнован. Каждый игрок мечтает выступать за национальную команду, особенно в год чемпионата мира. Я безумно рад быть здесь.

– Как узнал о вызове?

– В тот момент я был на тренировке «Барселоны», ко мне подошел физиотерапевт, показал свой телефон и обнял меня, – приводит слова Гарсия AS.

Сборная Испании 27 марта сыграет с командой Сербии, а 31 марта – с Египтом.

По теме:
Известно, на какого нападающего рассчитывают в Барсе в следующем сезоне
Голкипер Барселоны ответил, решит ли матч с Реалом судьбу Ла Лиги
ФОТО. Жена звезды Барселоны поразила фигурой на пляже
Михаил Олексиенко Источник: AS
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Реала выходил на поле, игнорируя серьезные проблемы со здоровьем
Футбол | 25 марта 2026, 04:38 0
Лидер Реала выходил на поле, игнорируя серьезные проблемы со здоровьем
Лидер Реала выходил на поле, игнорируя серьезные проблемы со здоровьем

Рюдигер рассказал, почему ему пришлось пройти ради команды

Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Футбол | 24 марта 2026, 22:20 18
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты

Балакин и Шурман не получали никакой выгоды

Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Футбол | 24.03.2026, 15:38
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Футбол | 24.03.2026, 07:59
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Футбол | 24.03.2026, 11:48
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Популярные новости
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 13
Футбол
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23.03.2026, 19:49 23
Футбол
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 54
Футбол
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
24.03.2026, 11:41 1
Хоккей
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
24.03.2026, 07:02 11
Футбол
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
24.03.2026, 19:26 2
Футбол
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 3
Футбол
