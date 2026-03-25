Игрок Барселоны рассказал о дебютном вызове в сборную Испании

Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия поделился впечатлениями от своего первого вызова в сборную Испании на ближайшие товарищеские матчи.
– Что значит для тебя возможность присоединиться к сборной в год чемпионата мира?
– Сейчас я невероятно взволнован. Каждый игрок мечтает выступать за национальную команду, особенно в год чемпионата мира. Я безумно рад быть здесь.
– Как узнал о вызове?
– В тот момент я был на тренировке «Барселоны», ко мне подошел физиотерапевт, показал свой телефон и обнял меня, – приводит слова Гарсия AS.
Сборная Испании 27 марта сыграет с командой Сербии, а 31 марта – с Египтом.
