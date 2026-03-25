Голкипер Барселоны ответил, решит ли матч с Реалом судьбу Ла Лиги

Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия прокомментировал, может ли матч 35-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала», который состоится 10 мая, стать решающим в борьбе за чемпионство.

– Как считаешь, может ли исход нынешнего сезона Ла Лиги решиться в «эль класико» с мадридским «Реалом» на «Камп Ноу», как это было в прошлом году?

– Точно сказать сложно, впереди еще много матчей до конца сезона. До «эль класико» в Барселоне нам предстоит провести несколько важных встреч. Но очевидно, что победитель этой игры получит преимущество.

При этом сейчас главное – то, что «Барселона» зависит только от себя. Нам нужно сохранять концентрацию, чтобы удержать это преимущество, – приводит слова Гарсии AS.