Голкипер Барселоны ответил, решит ли матч с Реалом судьбу Ла Лиги
Гарсия оценил шансы команды и важность предстоящего эль класико
Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия прокомментировал, может ли матч 35-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала», который состоится 10 мая, стать решающим в борьбе за чемпионство.
– Как считаешь, может ли исход нынешнего сезона Ла Лиги решиться в «эль класико» с мадридским «Реалом» на «Камп Ноу», как это было в прошлом году?
– Точно сказать сложно, впереди еще много матчей до конца сезона. До «эль класико» в Барселоне нам предстоит провести несколько важных встреч. Но очевидно, что победитель этой игры получит преимущество.
При этом сейчас главное – то, что «Барселона» зависит только от себя. Нам нужно сохранять концентрацию, чтобы удержать это преимущество, – приводит слова Гарсии AS.
