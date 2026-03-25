Источник - В Реале планы приема пищевых добавок составляли через ChatGPT

Бывший диетолог «Реала» Ициар Гонсалес прокомментировала информацию о том, что в клубе якобы обследовали не то колено у Килиана Мбаппе.

«Спасибо, Килиан. Надеюсь, в будущем будут привлекать компетентных и образованных специалистов, а не некомпетентных людей с нужными связями и завышенным эго, которые в итоге только вредят игрокам.

Хотя я не уверена, что хуже – это или то, что планы по пищевым добавкам составляются с помощью бесплатного ChatGPT.

Я уже говорила об этом: меня очень легко подвергать критике, чтобы защитить тех, кто работает в клубе, и сохранить с ними хорошие отношения. Самое неприятное, что эти люди по-прежнему остаются на своих местах», – написала Гонсалес в сторис Instagram.