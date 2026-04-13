  4. Дрогба назвал трех футболистов, превзошедших Роналду и Месси
13 апреля 2026, 06:32
Дрогба назвал трех футболистов, превзошедших Роналду и Месси

Дидье выбрал трех лучших игроков в истории

Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дрогба

Легендарный нападающий Дидье Дрогба поделился своим списком лучших игроков в истории футбола.

«Лучшие футболисты в истории? Диего Марадона – потому что именно он привил мне страсть к футболу. Роналдо – потому что он изменил игру нападающих. И Зинедин Зидан», – заявил Дрогба.

Ранее именитый в прошлом голеадор «Челси» Дидье Дрогба принял участие в блиц-опросе, где выбирал лучших игроков в истории и на данный момент. Дрогба считает лучшим вратарем в истории своего экс-содноклубника Петра Чеха, а нападающим – бразильца Роналдо.

По теме:
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
ЗИДАН: «Он единственный, кто на уровне с Ямалом. Это что-то невероятное»
РОМАРИО: «Со времен Роналдо, Роналдиньо и Ривалдо Бразилия пришла в упадок»
Дидье Дрогба Диего Марадона Роналдо Зинедин Зидан
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
Бокс | 12 апреля 2026, 11:11 1
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»

Александр поделился эмоциями после боя

Мирон МАРКЕВИЧ: «В этом клубе УПЛ что-то не так»
Футбол | 12 апреля 2026, 12:12 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «В этом клубе УПЛ что-то не так»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В этом клубе УПЛ что-то не так»

Специалист обеспокоен делами в расположении криворожского Кривбасса

Жозе Моуриньо безжалостно разнес руководство Тоттенхэма
Футбол | 13.04.2026, 07:33
Жозе Моуриньо безжалостно разнес руководство Тоттенхэма
Жозе Моуриньо безжалостно разнес руководство Тоттенхэма
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Бокс | 12.04.2026, 09:23
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Йожеф САБО: «Этих ребят летом раскупят. Придется снова искать игроков»
Футбол | 13.04.2026, 03:32
Йожеф САБО: «Этих ребят летом раскупят. Придется снова искать игроков»
Йожеф САБО: «Этих ребят летом раскупят. Придется снова искать игроков»
Популярные новости
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
11.04.2026, 10:05 18
Футбол
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
11.04.2026, 01:42 2
Футбол
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
12.04.2026, 09:44
Бокс
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 438
Футбол
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
11.04.2026, 01:33 6
Баскетбол
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
11.04.2026, 07:57 6
Футбол
