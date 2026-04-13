Дрогба назвал трех футболистов, превзошедших Роналду и Месси

Легендарный нападающий Дидье Дрогба поделился своим списком лучших игроков в истории футбола.

«Лучшие футболисты в истории? Диего Марадона – потому что именно он привил мне страсть к футболу. Роналдо – потому что он изменил игру нападающих. И Зинедин Зидан», – заявил Дрогба.

Ранее именитый в прошлом голеадор «Челси» Дидье Дрогба принял участие в блиц-опросе, где выбирал лучших игроков в истории и на данный момент. Дрогба считает лучшим вратарем в истории своего экс-содноклубника Петра Чеха, а нападающим – бразильца Роналдо.