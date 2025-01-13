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13 января 2025, 01:11 |
164
0

Дрогба назвал лучшего вратаря и нападающего в истории футбола

Дидье принял участие в блиц-опросе

13 января 2025, 01:11 |
164
0
Дрогба назвал лучшего вратаря и нападающего в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дрогба

Именитый в прошлом голеадор «Челси» Дидье Дрогба принял участие в блиц-опросе, где выбирал лучших игроков в истории и на данный момент. Дрогба считает лучшим вратарем в истории своего экс-содноклубника Петра Чеха, а нападающим – бразильца Роналдо.

– Лучший нападающий в истории?
– Феномен Роналдо

– Лучший нападающий на данный момент?
– Эрлинг Холанд

– Лучший полузащитник в истории?
– Зинедин Зидан

– Лучший полузащитник на данный момент?
– Родри

– Лучший защитник в истории?
– Франц Бекенбауэр

– Лучший защитник на данный момент?
– Вирджил ван Дейк

– Лучший вратарь в истории?
– Петр Чех

– Лучший вратарь на данный момент?
– Тибо Куртуа

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Дидье Дрогба Эрлинг Холанд Зинедин Зидан Родри Франц Беккенбауэр Вирджил ван Дейк
Дмитро Олійник Источник: Goal.com
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