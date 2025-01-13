Дрогба назвал лучшего вратаря и нападающего в истории футбола
Дидье принял участие в блиц-опросе
Именитый в прошлом голеадор «Челси» Дидье Дрогба принял участие в блиц-опросе, где выбирал лучших игроков в истории и на данный момент. Дрогба считает лучшим вратарем в истории своего экс-содноклубника Петра Чеха, а нападающим – бразильца Роналдо.
– Лучший нападающий в истории?
– Феномен Роналдо
– Лучший нападающий на данный момент?
– Эрлинг Холанд
– Лучший полузащитник в истории?
– Зинедин Зидан
– Лучший полузащитник на данный момент?
– Родри
– Лучший защитник в истории?
– Франц Бекенбауэр
– Лучший защитник на данный момент?
– Вирджил ван Дейк
– Лучший вратарь в истории?
– Петр Чех
– Лучший вратарь на данный момент?
– Тибо Куртуа
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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