Дрогба назвал лучшего вратаря и нападающего в истории футбола

Именитый в прошлом голеадор «Челси» Дидье Дрогба принял участие в блиц-опросе, где выбирал лучших игроков в истории и на данный момент. Дрогба считает лучшим вратарем в истории своего экс-содноклубника Петра Чеха, а нападающим – бразильца Роналдо.

– Лучший нападающий в истории?

– Феномен Роналдо

– Лучший нападающий на данный момент?

– Эрлинг Холанд

– Лучший полузащитник в истории?

– Зинедин Зидан

– Лучший полузащитник на данный момент?

– Родри

– Лучший защитник в истории?

– Франц Бекенбауэр

– Лучший защитник на данный момент?

– Вирджил ван Дейк

– Лучший вратарь в истории?

– Петр Чех

– Лучший вратарь на данный момент?

– Тибо Куртуа

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.