Попортить нервы Шахтеру. Пономарев – о целях ЛНЗ в нынешнем чемпионате
Главный тренер черкащан сообщил, что его команда продолжает строиться
Лидер нынешнего чемпионата УПЛ ЛНЗ уже стал открытием сезона. От команды Виталия Пономарева никто не ожидал, что после 21-го тура она будет во главе чемпионской гонки. Тем не менее, главный тренер по-прежнему скромен в своих высказываниях, о чем он сообщил в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.
– У нас те же задания, которые были перед стартом сезона, – сказал Пономарев. – Самое главное, это создать конкурентоспособную команду, которая продолжает строиться и стараться побеждать в каждом поединке. Мы постараемся побороться за медали чемпионата.
Попортить нервы «Шахтеру»? Мы этого хотим. Спорт для того и существует, чтобы побеждать, создавать конкуренцию, ставить перед собой серьезные цели. Всегда нужно выходить на поле и думать о победе иначе прогресса не будет. Будем бороться до конца, а как все получится, покажет время.
Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 21-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|21
|15
|2
|4
|30 - 12
|05.04.26 13:00 Кривбасс - ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ
|47
|2
|Шахтер Донецк
|20
|14
|5
|1
|48 - 12
|04.04.26 15:30 Шахтер Донецк - Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов14.12.25 Шахтер Донецк 5:0 Эпицентр
|47
|3
|Полесье
|21
|13
|3
|5
|36 - 14
|05.04.26 18:00 Полесье - Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев28.02.26 ЛНЗ 1:3 Полесье22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье
|42
|4
|Динамо Киев
|21
|12
|5
|4
|49 - 23
|04.04.26 18:00 Динамо Киев - Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов
|41
|5
|Кривбасс
|21
|9
|7
|5
|33 - 28
|05.04.26 13:00 Кривбасс - ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс
|34
|6
|Металлист 1925
|20
|9
|7
|4
|24 - 13
|04.04.26 13:00 Колос Ковалевка - Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192528.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия21.02.26 Металлист 1925 0:0 Кривбасс
|34
|7
|Колос Ковалевка
|21
|8
|8
|5
|20 - 20
|04.04.26 13:00 Колос Ковалевка - Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Колос Ковалевка 0:2 Полесье
|32
|8
|Заря
|20
|7
|7
|6
|27 - 24
|05.04.26 15:30 Оболонь - Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря23.02.26 Кудровка 2:2 Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря
|28
|9
|Карпаты Львов
|21
|6
|8
|7
|29 - 26
|04.04.26 18:00 Динамо Киев - Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка01.03.26 Карпаты Львов 0:1 Колос Ковалевка22.02.26 Шахтер Донецк 3:0 Карпаты Львов
|26
|10
|Оболонь
|21
|6
|6
|9
|17 - 33
|05.04.26 15:30 Оболонь - Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс01.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь
|24
|11
|Верес
|20
|5
|7
|8
|16 - 24
|05.04.26 18:00 Полесье - Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес20.02.26 Верес 3:2 Полтава
|22
|12
|Кудровка
|21
|5
|6
|10
|24 - 35
|06.04.26 18:00 Эпицентр - Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка23.02.26 Кудровка 2:2 Заря
|21
|13
|Эпицентр
|21
|6
|2
|13
|25 - 35
|06.04.26 18:00 Эпицентр - Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка27.02.26 Динамо Киев 4:0 Эпицентр21.02.26 Эпицентр 0:2 ЛНЗ
|20
|14
|Рух Львов
|21
|6
|1
|14
|16 - 32
|04.04.26 15:30 Шахтер Донецк - Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 192501.03.26 Оболонь 1:0 Рух Львов20.02.26 Динамо Киев 1:0 Рух Львов
|19
|15
|Александрия
|21
|2
|5
|14
|14 - 40
|03.04.26 15:30 Полтава - Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк28.02.26 Металлист 1925 1:0 Александрия23.02.26 Александрия 0:3 Оболонь
|11
|16
|Полтава
|21
|2
|3
|16
|16 - 53
|03.04.26 15:30 Полтава - Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава02.03.26 Полтава 0:2 Кудровка20.02.26 Верес 3:2 Полтава
|9
Александр КУЧЕР: «На Шахтер давит нынешняя ситуация»
