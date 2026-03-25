Попортить нервы Шахтеру. Пономарев – о целях ЛНЗ в нынешнем чемпионате

Лидер нынешнего чемпионата УПЛ ЛНЗ уже стал открытием сезона. От команды Виталия Пономарева никто не ожидал, что после 21-го тура она будет во главе чемпионской гонки. Тем не менее, главный тренер по-прежнему скромен в своих высказываниях, о чем он сообщил в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– У нас те же задания, которые были перед стартом сезона, – сказал Пономарев. – Самое главное, это создать конкурентоспособную команду, которая продолжает строиться и стараться побеждать в каждом поединке. Мы постараемся побороться за медали чемпионата.

Попортить нервы «Шахтеру»? Мы этого хотим. Спорт для того и существует, чтобы побеждать, создавать конкуренцию, ставить перед собой серьезные цели. Всегда нужно выходить на поле и думать о победе иначе прогресса не будет. Будем бороться до конца, а как все получится, покажет время.

