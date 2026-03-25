Георгий СУДАКОВ: «Нужно обратить внимание на группу атаки шведов»

Полузащитник «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков поделился эмоциями от первого дня в лагере национальной команды и оценил шведов.

– Ты в сборную приезжаешь после долгой паузы. Наверное, эта радость больше, чем обычно осенью, когда играешь через месяц?

– Да, 100%, правда. Соскучился по ребятам, по атмосфере, по языку. Общаться очень классно, этого очень не хватало.

– За кем соскучился больше всего?

– Нельзя так говорить. За всеми.

– Что делал в первый день? Как этот день прошел – в объятиях, приветствиях, разговорах, дела клубные? О чем думается в первый день? Или сразу о Швеции?

– Еще не успели даже посидеть и нормально пообщаться. Только приехали, теория, съемки, тренировки. Вечером будет больше времени, соберемся и пообщаемся больше.

– Если говорить о Швеции, первое мнение? Возможно, следишь за футболистами, выступающими в европейских чемпионатах? Как можно эту команду оценить? На кого нужно обращать наибольшее внимание?

– Знаю защитника из «Браги», играли против него. Знаю молодого парня из «Тоттенхэма», тоже хорош. Конечно, Дьекереш, Эланга – такие самые звездные футболисты. Они сильны физически, быстрые. Мы играли против «Ньюкасла», Эланга – очень быстрый футболист. Поэтому думаю, что как раз на группу атаки следует обратить наибольшее внимание. Но там каждый второй футболист очень качественный, даже если он условно не такая звезда, и его не все знают. Уверен, что это очень сильная команда.

– Как оцениваешь свое состояние? Потому что в сезоне были травмы, ты пропустил несколько матчей и вернулся в состав.

– На такие матчи готов на 100%.

– Несмотря даже на какие-либо повреждения?

– Да.

26 марта сборная Украины сыграет против шведов, а в случае победы поспорит с Польшей или Албанией за выход на чемпионат мира. Георгий Судаков провел 32 матча за главную команду страны, а всего в текущем сезоне 45 раз играл за «Бенфику» и забил четыре гола.