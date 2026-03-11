Полузащитник сборной Украины столкнулся с проблемами перед игрой со Швецией

Полузащитник португальской «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков находится не в оптимальной форме из-за перенесенной травмы и четырех пропущенных матчей.

23-летний футболист последний раз выходил на поле 17 февраля, когда сыграл 17 минут против AVS в поединке чемпионате. После той игры украинец оказался в лазарете.

Наставник лиссабонского клуба Жозе Моуриньо сообщил, что Судаков имеет определенные проблемы со здоровьем, поэтому рискует остаться на скамейке запасных в предстоящем матче «орлов».

В субботу, 14 марта, «Бенфика» на выезде сыграет против «Ароки» – после 25 туров команда Моуриньо занимает третье место, отставая от лидера на семь баллов.

В нынешнем сезоне Судаков провел 33 матча в составе лиссабонского клуба, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Уже 26 марта сборная Украины сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 – ожидается, что полузащитник получит вызов от наставника «сине-желтых» Сергея Реброва.