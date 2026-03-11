Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полузащитник сборной Украины столкнулся с проблемами перед игрой со Швецией
Чемпионат мира
Полузащитник сборной Украины столкнулся с проблемами перед игрой со Швецией

Георгий Судаков рискует остаться на скамейке запасных «Бенфики» из-за неоптимальной формы

Полузащитник сборной Украины столкнулся с проблемами перед игрой со Швецией
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник португальской «Бенфики» и сборной Украины Георгий Судаков находится не в оптимальной форме из-за перенесенной травмы и четырех пропущенных матчей.

23-летний футболист последний раз выходил на поле 17 февраля, когда сыграл 17 минут против AVS в поединке чемпионате. После той игры украинец оказался в лазарете.

Наставник лиссабонского клуба Жозе Моуриньо сообщил, что Судаков имеет определенные проблемы со здоровьем, поэтому рискует остаться на скамейке запасных в предстоящем матче «орлов».

В субботу, 14 марта, «Бенфика» на выезде сыграет против «Ароки» – после 25 туров команда Моуриньо занимает третье место, отставая от лидера на семь баллов.

В нынешнем сезоне Судаков провел 33 матча в составе лиссабонского клуба, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Уже 26 марта сборная Украины сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026 – ожидается, что полузащитник получит вызов от наставника «сине-желтых» Сергея Реброва.

Ужасная новость для сборной Украины: ключевой игрок не сыграет со шведами
Кандидат в сборную Украины травмировал ногу перед матчем со Швецией
Министр спорта Ирана: «Они убили нашего лидера и тысячи наших граждан»
Николай Тытюк Источник: A Bola
Falko
А проблема в чому?
Ответить
0
vbrjkf
"Смутные сомнения меня терзают -  Судаков не в форме,  у Матвиенка травма, Конопля филонит..."  Кроты покидают тонущий корабль...?  
Ответить
0
AK.228
Он с той скамейки не вылазит давно 
Ответить
0
