Гендир Чернигова: «Детей становится все больше. В некоторых группах уже 50»

Генеральный директор ФК «Чернигов» Николай Синица рассказал о работе клубной академии и развитии футбола в городе:

«В нашей школе занимается более 450 детей. Прошлый год был первым, когда мы набрали все возрастные группы – от 4 до 17 лет. На самом деле детей становится все больше. В некоторых группах уже по 50 и более детей, поэтому мы формируем первую, вторую и третью команды в определенном возрасте. Наверное, мы что-то делаем правильно, а наши методики и подход дают свои плоды.

В городе есть две другие футбольные школы – они государственные. У них другой подход с точки зрения методологии. Также у них нет укрытий, поэтому они не работают во время тревог. Летом на три месяца уходят на каникулы. А у нас все иначе – родители и дети это видят, поэтому приходят к нам».