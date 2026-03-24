  4. Гендир Чернигова: «Детей становится все больше. В некоторых группах уже 50»
Украина. Первая лига
24 марта 2026, 23:24
Гендир Чернигова: «Детей становится все больше. В некоторых группах уже 50»

Николай Синица рассказал о развитии академии

ФК Чернигов

Генеральный директор ФК «Чернигов» Николай Синица рассказал о работе клубной академии и развитии футбола в городе:

«В нашей школе занимается более 450 детей. Прошлый год был первым, когда мы набрали все возрастные группы – от 4 до 17 лет. На самом деле детей становится все больше. В некоторых группах уже по 50 и более детей, поэтому мы формируем первую, вторую и третью команды в определенном возрасте. Наверное, мы что-то делаем правильно, а наши методики и подход дают свои плоды.

В городе есть две другие футбольные школы – они государственные. У них другой подход с точки зрения методологии. Также у них нет укрытий, поэтому они не работают во время тревог. Летом на три месяца уходят на каникулы. А у нас все иначе – родители и дети это видят, поэтому приходят к нам».

После 18 сыгранных матчей ФК «Чернигов» занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. Кроме того, «тигры» вышли в полуфинал Кубка Украины, где сыграют с «Металлистом 1925».

Ранее главный тренер ФК «Чернигов» Валерий Черный прокомментировал поражение от «Феникса-Мариуполя».

Николай Синица Чернигов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу детско-юношеский футбол
Иван Чирко Источник: Трибуна
