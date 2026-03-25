Александр СВАТОК: «Американцы удивляются, как мы играем во время войны»

Защитник «Остина» и сборной Украины Александр Сваток назвал типичный вопрос жителей США об украинском футболе.

– Самый странный вопрос, который тебе задавали американцы в клубе об Украине или об украинском футболе?

– Об украинском футболе таких странных вопросов не было, вот только там: «Как вы играете во время войны?». Это нормальный вопрос. Я им объяснял, что когда сирена, идем в подтрибунку и ждем. В Америке тоже есть ситуации – когда гроза, то уже было так в том году дважды, что останавливали игру в МЛС. Мы шли в подтрибунку и ждали, когда молния ударит и возвращались на поле, потому что были случаи, когда она очень опасна и бьет в землю. У них есть там какое–нибудь приложение в телефоне, он показывает, в какой сейчас зоне сейчас будет молния. 2-3 раза задерживались немного тренировки.

– Ты видел это своими глазами, это страшно?

– Нет, я издали видел, как бьет молния. Не так, как в Украине. Там с какими-то спецэффектами мощно смотрится.

С 2023 Александр Сваток провел 11 матчей за сборную Украины. А в Штатах он играет почти два года. Команда Сергея Реброва 26 марта встретится со шведами, а в случае победы будет противостоять полякам или албанцам за право выйти на чемпионат мира в 2026 году.