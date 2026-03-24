Игрок Леха забил Шахтеру и стал лучшим бомбардиром в истории ЛК

Шведский нападающий Леха Микаэль Исхак благодаря дублю в ворота донецкого Шахтера вышел на первое место среди лучших бомбардиров в истории Лиги конференций.

У форварда теперь 13 забитых мячей в турнире, что стало превращением прошлого достижения ЛК, которое принадлежало сразу трем игрокам: Вангелису Павлидису, Эрану Захави и Артуру Кабралю (по 12).

Лучшие бомбардиры в истории Лиги конференций

13 – Микаэль Исхак (Швеция)

12 – Вангелис Павлидис (Греция)

12 – Эран Захави (Израиль)

12 – Артур Кабраль (Бразилия)

11 – Аюб Эль-Кааби (Марокко)

10 – Сириль Дессерс (Нигерия)

10 – Гифт Орбан (Нигерия)

Если упомянуть украинских бомбардиров, то рекордсменом в Лиге конференций является Артем Довбик, в активе которого 5 голов в составе СК Днепр-1.

Лучшие украинские бомбардиры в истории Лиги конференций