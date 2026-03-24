Игрок Леха забил Шахтеру и стал лучшим бомбардиром в истории ЛК
Вспомним лучших бомбардиров в истории турнира
Шведский нападающий Леха Микаэль Исхак благодаря дублю в ворота донецкого Шахтера вышел на первое место среди лучших бомбардиров в истории Лиги конференций.
У форварда теперь 13 забитых мячей в турнире, что стало превращением прошлого достижения ЛК, которое принадлежало сразу трем игрокам: Вангелису Павлидису, Эрану Захави и Артуру Кабралю (по 12).
Лучшие бомбардиры в истории Лиги конференций
- 13 – Микаэль Исхак (Швеция)
- 12 – Вангелис Павлидис (Греция)
- 12 – Эран Захави (Израиль)
- 12 – Артур Кабраль (Бразилия)
- 11 – Аюб Эль-Кааби (Марокко)
- 10 – Сириль Дессерс (Нигерия)
- 10 – Гифт Орбан (Нигерия)
Если упомянуть украинских бомбардиров, то рекордсменом в Лиге конференций является Артем Довбик, в активе которого 5 голов в составе СК Днепр-1.
Лучшие украинские бомбардиры в истории Лиги конференций
- 5 – Артем Довбык (СК Днепр-1)
- 3 – Михаил Мудрик (Челси)
- 3 – Игорь Горбач (Заря)
- 3 – Егор Назарина (Заря, Шахтер)
- 2 – Александр Пихаленок (СК Днепр-1)
- 2 – Владислав Кабаев (Динамо)
