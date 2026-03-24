  4. Игрок Леха забил Шахтеру и стал лучшим бомбардиром в истории ЛК
24 марта 2026, 22:56 | Обновлено 24 марта 2026, 22:57
Игрок Леха забил Шахтеру и стал лучшим бомбардиром в истории ЛК

Вспомним лучших бомбардиров в истории турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Микаэль Исхак

Шведский нападающий Леха Микаэль Исхак благодаря дублю в ворота донецкого Шахтера вышел на первое место среди лучших бомбардиров в истории Лиги конференций.

У форварда теперь 13 забитых мячей в турнире, что стало превращением прошлого достижения ЛК, которое принадлежало сразу трем игрокам: Вангелису Павлидису, Эрану Захави и Артуру Кабралю (по 12).

Лучшие бомбардиры в истории Лиги конференций

  • 13 – Микаэль Исхак (Швеция)
  • 12 – Вангелис Павлидис (Греция)
  • 12 – Эран Захави (Израиль)
  • 12 – Артур Кабраль (Бразилия)
  • 11 – Аюб Эль-Кааби (Марокко)
  • 10 – Сириль Дессерс (Нигерия)
  • 10 – Гифт Орбан (Нигерия)

Если упомянуть украинских бомбардиров, то рекордсменом в Лиге конференций является Артем Довбик, в активе которого 5 голов в составе СК Днепр-1.

Лучшие украинские бомбардиры в истории Лиги конференций

  • 5 – Артем Довбык (СК Днепр-1)
  • 3 – Михаил Мудрик (Челси)
  • 3 – Игорь Горбач (Заря)
  • 3 – Егор Назарина (Заря, Шахтер)
  • 2 – Александр Пихаленок (СК Днепр-1)
  • 2 – Владислав Кабаев (Динамо)
По теме:
Валерий БОНДАРЬ: «Такие форварды, как Дьекереш, не прощают ошибок»
Лассина ТРАОРЕ: «Чувствую себя украинцем. Уже 5 лет я слышу гимн Украины»
В УЕФА отреагировали на игру футболиста Шахтера в Лиге конференций
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Футбол | 24 марта 2026, 06:00 18
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава

Накануне матча Украина – Швеция анализируем список наставника «тре крунур» Поттера

Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Футбол | 24 марта 2026, 08:07 14
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим

Футболист готов покинуть клуб

В Шахтере прокомментировали судейство в УПЛ
Футбол | 24.03.2026, 22:17
В Шахтере прокомментировали судейство в УПЛ
В Шахтере прокомментировали судейство в УПЛ
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 24.03.2026, 09:45
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Футбол | 24.03.2026, 19:21
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Какие шансы у Шахтера? Букмекеры объявили фаворита Лиги конференций
Популярные новости
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
24.03.2026, 04:34 3
Теннис
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 13
Футбол
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 18
Футбол
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
22.03.2026, 20:24 31
Футбол
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23.03.2026, 19:49 23
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
24.03.2026, 03:02
Бокс
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
23.03.2026, 18:02 4
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 3
Футбол
