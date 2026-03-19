ВИДЕО. Дубль Исхака. Шахтер пропустил второй от Леха, растеряв преимущество

Донецкий Шахтер пропустил второй гол от польского Леха в конце первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 (0:2).

На 45+7-й минуте пенальти в ворота Дмитрия Ризныка реализовал шведский форвард Микаэль Исхак, который оформил дубль.

Рефери назначил 11-метровый после того, как Кауан Элиас сыграл рукой в штрафной площади.

Шахтер растерял преимущество в противостоянии с Лехом – в первой игре горняки победили 3:1. Теперь общий счет – 3:3, впереди решающий тайм.

Встреча Шахтера и Леха стартовала 19 марта в 22:00 по Киеву на стадионе в Кракове.

