Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ВИДЕО. Дубль Исхака. Шахтер пропустил второй от Леха, растеряв преимущество
Лига конференций
19 марта 2026, 23:00 | Обновлено 19 марта 2026, 23:17
474
1

ВИДЕО. Дубль Исхака. Шахтер пропустил второй от Леха, растеряв преимущество

Микаэль реализовал пенальти на 45+7-й, сделав счет 2:0 в ответном матче 1/8 финала ЛК

19 марта 2026, 23:00 | Обновлено 19 марта 2026, 23:17
Донецкий Шахтер пропустил второй гол от польского Леха в конце первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 (0:2).

На 45+7-й минуте пенальти в ворота Дмитрия Ризныка реализовал шведский форвард Микаэль Исхак, который оформил дубль.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рефери назначил 11-метровый после того, как Кауан Элиас сыграл рукой в штрафной площади.

Шахтер растерял преимущество в противостоянии с Лехом – в первой игре горняки победили 3:1. Теперь общий счет – 3:3, впереди решающий тайм.

Встреча Шахтера и Леха стартовала 19 марта в 22:00 по Киеву на стадионе в Кракове.

видео голов и обзор пенальти Микаэль Исхак Дмитрий Ризнык Лех Познань Шахтер Донецк Шахтер - Лех Лига конференций Кауан Элиас
Даниил Агарков
Оцените материал
(53)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dip85
дубль иШАКА
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем