ВИДЕО. Дубль Исхака. Шахтер пропустил второй от Леха, растеряв преимущество
Микаэль реализовал пенальти на 45+7-й, сделав счет 2:0 в ответном матче 1/8 финала ЛК
Донецкий Шахтер пропустил второй гол от польского Леха в конце первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги конференций 2025/26 (0:2).
На 45+7-й минуте пенальти в ворота Дмитрия Ризныка реализовал шведский форвард Микаэль Исхак, который оформил дубль.
Рефери назначил 11-метровый после того, как Кауан Элиас сыграл рукой в штрафной площади.
Шахтер растерял преимущество в противостоянии с Лехом – в первой игре горняки победили 3:1. Теперь общий счет – 3:3, впереди решающий тайм.
Встреча Шахтера и Леха стартовала 19 марта в 22:00 по Киеву на стадионе в Кракове.
