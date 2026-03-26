Чемпионат мира
26 марта 2026, 21:50 |
662
1

Определено преимущество сборной Швеции перед матчем с Украиной

Заховайло поделился своими мыслями о предстоящем матче

26 марта 2026, 21:50 |
662
1 Comments
Определено преимущество сборной Швеции перед матчем с Украиной
УАФ

Футбольный агент и эксперт Вячеслав Заховайло поделился своими ожиданиями от полуфинального матча плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции.

«На мой взгляд, в матче Украина – Швеция обе команды будут опираться на контроль мяча. Ребров, вероятно, будет играть сбалансированно, осторожно выходя из обороны.

Шведы обычно играют по схеме 4-4-2, но их тренер способен на тактические сюрпризы, и они также могут играть по схеме 3-5-2, хотя в английских клубах этот вариант был менее успешным. Их высокая антропометрия создаст проблемы в воздухе для нашей сборной.

Украине крайне важно не проигрывать подборы в своей штрафной. Результат матча будет зависеть от баланса контроля центра и способности Украины выигрывать воздушные дуэли. Фактор психологии выйдет на первое место. Сборная Украины имеет преимущество в сыгранности. Зато шведы превосходят нас в антропометрии», – сказал Заховайло.

Вячеслав Заховайло сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Facebook
ЗРП 1039
Угу ! Минимум 3 уровня в классе 
