  4. 40-летний экс-легионер Металлиста и Шахтера объявил о завершении карьеры
24 марта 2026, 22:27 | Обновлено 24 марта 2026, 22:28
40-летний экс-легионер Металлиста и Шахтера объявил о завершении карьеры

Марсио Азеведо решил прекратить играть в футбол на профессиональном уровне

instagram.com/marcioazevedo

Бывший левый защитник «Металлиста» и «Шахтера» Марсио Азеведо принял решение завершить карьеру профессионального игрока.

Об этом 40-летний Азеведо объявил накануне: «Я завершаю свою карьеру с чувством глубокой благодарности. Я пережил невероятные моменты в футболе, завоевал важные титулы и обрел друзей, с которыми буду дружить всю жизнь. Это был период упорного труда и самоотдачи, и я горжусь всем, чего добился на поле».

Последним клубом в карьере Азеведо стал «Депортиво Гуарабира», представляющий город, в котором Марсио родился в 1986 году.

В Украине Марсио Азеведо известен по своим выступлениям за «Металлист» (44 матча, 2 ассиста) и «Шахтер» (28 матчей, 3 ассиста). Всего в нашей стране защитник играл с 2013 по 2018 годы с перерывом на аренду в греческом клубе ПАОК.

Азеведо дважды становился чемпионом Украины и трижды – обладателем Кубка страны (с «Шахтером»), дважды выигрывал Южноамериканский кубок (с «Атлетико Паранаэнсе»), а также по разу – Кубок Бразилии (с «Атлетико Паранаэнсе») и Кубок Греции (с ПАОКом).

По теме:
Рух перед матчем с Шахтером отказался от спаррингов
В Шахтере прокомментировали судейство в УПЛ
Опытный биатлонист завершил карьеру после персьюта на Кубке мира
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В США выразили разочарование поступком Усика
Бокс | 24 марта 2026, 08:23 0
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика

Рафаэль – о решении Александра сразиться с Верховеном

Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 24 марта 2026, 09:45 15
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

Трансляцию проведет сервис MEGOGO

Лидер украинского юниорского тенниса сменил спортивное гражданство
Теннис | 24.03.2026, 16:54
Лидер украинского юниорского тенниса сменил спортивное гражданство
Лидер украинского юниорского тенниса сменил спортивное гражданство
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Футбол | 24.03.2026, 06:00
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
ФОТО. Громкая история вокруг Бекхэма: новый проект и проблемы в семье
Футбол | 24.03.2026, 22:01
ФОТО. Громкая история вокруг Бекхэма: новый проект и проблемы в семье
ФОТО. Громкая история вокруг Бекхэма: новый проект и проблемы в семье
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
23.03.2026, 09:56 7
Футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
22.03.2026, 16:40 14
Футбол
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
23.03.2026, 21:24 8
Теннис
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
22.03.2026, 23:58 12
Футбол
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 16
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
24.03.2026, 03:02
Бокс
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
22.03.2026, 21:19 35
Теннис
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
24.03.2026, 08:07 14
Футбол
