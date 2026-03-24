40-летний экс-легионер Металлиста и Шахтера объявил о завершении карьеры

Бывший левый защитник «Металлиста» и «Шахтера» Марсио Азеведо принял решение завершить карьеру профессионального игрока.

Об этом 40-летний Азеведо объявил накануне: «Я завершаю свою карьеру с чувством глубокой благодарности. Я пережил невероятные моменты в футболе, завоевал важные титулы и обрел друзей, с которыми буду дружить всю жизнь. Это был период упорного труда и самоотдачи, и я горжусь всем, чего добился на поле».

Последним клубом в карьере Азеведо стал «Депортиво Гуарабира», представляющий город, в котором Марсио родился в 1986 году.

В Украине Марсио Азеведо известен по своим выступлениям за «Металлист» (44 матча, 2 ассиста) и «Шахтер» (28 матчей, 3 ассиста). Всего в нашей стране защитник играл с 2013 по 2018 годы с перерывом на аренду в греческом клубе ПАОК.

Азеведо дважды становился чемпионом Украины и трижды – обладателем Кубка страны (с «Шахтером»), дважды выигрывал Южноамериканский кубок (с «Атлетико Паранаэнсе»), а также по разу – Кубок Бразилии (с «Атлетико Паранаэнсе») и Кубок Греции (с ПАОКом).