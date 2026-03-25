Скажет «нет» Флорентино Пересу. Лидер Атлетико поклялся не играть в Реале

Полузащитник «Атлетико» Джулиано Симеоне подтвердил верность «Ривер Плейт», воспитанником которого является, хотя ни разу не сыграл за взрослую команду.

На вопрос: «А что, если Хуан Рамон Рикельме позвонит тебе?» Симеоне расхохотался: «Нет, ни за что, ха. Не «Бока», ноль шансов. Это как перейти в мадридский «Реал»... Я бы не стал играть за «Реал». Я скажу «нет» Флорентино Пересу, клянусь. Невозможно, уверяю вас. Этого не произойдёт», – заявил игрок Ole.

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» – принципиальные соперники в Аргентине. Трансферная стоимость 23-летнего Джулиано Симеоне оценивается в 40 млн евро. В стане «Атлетико», который тренирует его отец, Диего Симеоне, полузащитник пребывает с 2019 года. В текущем сезоне он забил шесть голов в 43 матчах.