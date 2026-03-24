Моуриньо разнес выбор состава сборной Швеции на матч с Украиной

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо недоумевает по поводу невызова в состав сборной Швеции центрального защитника лиссабонских «орлов» Самуэля Даля.

– Меня никогда не удивляют решения моих коллег-тренеров, потому что я уважаю их решения. Поттеру придется ответить, почему Самуэль Даль не входит в состав сборной Швеции.

– Как вы оцениваете игру Даля в «Бенфике» с момента его прихода?

– Он был великолепен и добился фантастического прогресса с тех пор, как я пришел сюда. Он играет каждую минуту и в каждом матче. Он очень надежен в обороне и очень стабилен в атаке. Игрок высшего уровня.

– Вы контактировали с Грэмом Поттером или кем-либо ещё из шведской национальной команды по поводу Самуэля Даля?

– Нет, с Поттером я не контактировал. Но если ему понадобится моя помощь, я всегда готов помочь с моими игроками.

23–летний Даль забил два гола в 46 матчах «Бенфики» в текущем сезоне и оценивается в 12 млн евро порталом Transfermarkt. Тем не менее, при Грэме Поттере ему нет места в сборной Швеции, и предпочтение отдается футболистам из скандинавского чемпионата.

26 марта сборная Швеции сыграет против национальной команды Украины в матче плей-офф чемпионата мира 2026 года. Моуриньо также тренирует украинских сборников Анатолия Трубина и Георгия Судакова. В отличие от Даля, они сыграют за главную команду своей страны.