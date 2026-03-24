Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо разнес выбор состава сборной Швеции на матч с Украиной
Чемпионат мира
24 марта 2026, 18:33 | Обновлено 24 марта 2026, 19:15
Моуриньо разнес выбор состава сборной Швеции на матч с Украиной

Португальский тренер резко высказался по поводу кадровых решений Грэма Поттера

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо недоумевает по поводу невызова в состав сборной Швеции центрального защитника лиссабонских «орлов» Самуэля Даля.

– Меня никогда не удивляют решения моих коллег-тренеров, потому что я уважаю их решения. Поттеру придется ответить, почему Самуэль Даль не входит в состав сборной Швеции.

– Как вы оцениваете игру Даля в «Бенфике» с момента его прихода?

– Он был великолепен и добился фантастического прогресса с тех пор, как я пришел сюда. Он играет каждую минуту и в каждом матче. Он очень надежен в обороне и очень стабилен в атаке. Игрок высшего уровня.

– Вы контактировали с Грэмом Поттером или кем-либо ещё из шведской национальной команды по поводу Самуэля Даля?

– Нет, с Поттером я не контактировал. Но если ему понадобится моя помощь, я всегда готов помочь с моими игроками.

23–летний Даль забил два гола в 46 матчах «Бенфики» в текущем сезоне и оценивается в 12 млн евро порталом Transfermarkt. Тем не менее, при Грэме Поттере ему нет места в сборной Швеции, и предпочтение отдается футболистам из скандинавского чемпионата.

26 марта сборная Швеции сыграет против национальной команды Украины в матче плей-офф чемпионата мира 2026 года. Моуриньо также тренирует украинских сборников Анатолия Трубина и Георгия Судакова. В отличие от Даля, они сыграют за главную команду своей страны.

Жозе Моуриньо Самуэль Даль сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Бенфика
Руслан Полищук Источник: Aftonbladet
Оцените материал
(81)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем