Моуриньо не может победить в плей-офф Лиги чемпионов десять матчей подряд

Команды под руководством известного португальского тренера Жозе Моуриньо не побеждают в плей-офф Лиги чемпионов уже 10 матчей подряд.

Безвыигрышная серия продолжилась в ответном матче 1/16 финала сезона 2025/26, в котором лиссабонская «Бенфика» уступила на выезде мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.

«Бенфика» является уже четвертой командой после «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в данной серии, которая не может одержать ни одной победы на данных стадиях турнира.

В последний раз клубом, который под руководством Жозе Моуриньо побеждал в матче плей-офф Лиги чемпионов, был «Челси» в сезоне 2013/14 (победа над ПСЖ в четвертьфинале).

Безвыигрышная серия Жозе Моуринью в плей-офф Лиги чемпионов:

2025/26: 1/16 финала, Реал – Бенфика – 2:1

2025/26: 1/16 финала, Бенфика – Реал – 0:1

2019/20: 1/8 финала, РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0

2019/20: 1/8 финала, Тоттенхэм – РБ Лейпциг – 0:1

2017/18: 1/8 финала, Манчестер Юнайтед – Севилья – 1:2

2017/18: 1/8 финала, Севилья – Манчестер Юнайтед – 0:0

2014/15: 1/8 финала, Челси – ПСЖ – 2:2

2014/15: 1/8 финала, ПСЖ – Челси – 1:1

2013/14: полуфинал, Челси – Атлетико – 1:3

2013/14: полуфинал, Атлетико – Челси – 0:0