Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо не может победить в плей-офф Лиги чемпионов десять матчей подряд
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 11:11 |
148
0

Моуриньо не может победить в плей-офф Лиги чемпионов десять матчей подряд

Португальский специалист проваливает поединки важной стадии уже во главе четвертой команды

26 февраля 2026, 11:11 |
148
0
Моуриньо не может победить в плей-офф Лиги чемпионов десять матчей подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Команды под руководством известного португальского тренера Жозе Моуриньо не побеждают в плей-офф Лиги чемпионов уже 10 матчей подряд.

Безвыигрышная серия продолжилась в ответном матче 1/16 финала сезона 2025/26, в котором лиссабонская «Бенфика» уступила на выезде мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.

«Бенфика» является уже четвертой командой после «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в данной серии, которая не может одержать ни одной победы на данных стадиях турнира.

В последний раз клубом, который под руководством Жозе Моуриньо побеждал в матче плей-офф Лиги чемпионов, был «Челси» в сезоне 2013/14 (победа над ПСЖ в четвертьфинале).

Безвыигрышная серия Жозе Моуринью в плей-офф Лиги чемпионов:

  • 2025/26: 1/16 финала, Реал – Бенфика – 2:1
  • 2025/26: 1/16 финала, Бенфика – Реал – 0:1
  • 2019/20: 1/8 финала, РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0
  • 2019/20: 1/8 финала, Тоттенхэм – РБ Лейпциг – 0:1
  • 2017/18: 1/8 финала, Манчестер Юнайтед – Севилья – 1:2
  • 2017/18: 1/8 финала, Севилья – Манчестер Юнайтед – 0:0
  • 2014/15: 1/8 финала, Челси – ПСЖ – 2:2
  • 2014/15: 1/8 финала, ПСЖ – Челси – 1:1
  • 2013/14: полуфинал, Челси – Атлетико – 1:3
  • 2013/14: полуфинал, Атлетико – Челси – 0:0
По теме:
В шаге от провала. Аталанта спасла Италию от позора в Лиге чемпионов
Олег ФЕДОРЧУК: «Забарный в ПСЖ стал футболистом ротации»
Аталанта – Боруссия Д – 4:1. Безумная концовка и два удаления. Видеообзор
Лига чемпионов Бенфика Реал Мадрид Реал - Бенфика Жозе Моуриньо статистика
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Футбол | 25 февраля 2026, 15:22 5
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ
Дебютировал со Шреком, но до сих пор играет: Милнер установил рекорд АПЛ

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – об уникальном рекорде «железного Джеймса»

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
Футбол | 25 февраля 2026, 18:10 12
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА принял решение по ситуации Винисиус – Престианни

Престианни сыграть не сможет

Защитник Динамо ждет вызова в сборную Украины: «Конечно, мне бы хотелось»
Футбол | 26.02.2026, 10:22
Защитник Динамо ждет вызова в сборную Украины: «Конечно, мне бы хотелось»
Защитник Динамо ждет вызова в сборную Украины: «Конечно, мне бы хотелось»
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Футбол | 25.02.2026, 18:07
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Шахтер – лидер розыгрыша Лиги конференций по заработанным призовым от УЕФА
Легенда бокса: «Мне 47 лет, но бой будет реальным. Я чувствую себя молодым»
Бокс | 26.02.2026, 02:59
Легенда бокса: «Мне 47 лет, но бой будет реальным. Я чувствую себя молодым»
Легенда бокса: «Мне 47 лет, но бой будет реальным. Я чувствую себя молодым»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
Динамо отказало команде УПЛ. Из-за этого грозит техническое поражение
25.02.2026, 09:39 27
Футбол
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
Банзуке на Haru Basho: Аонишики укрепился, Шиши повторил рекорд
24.02.2026, 14:55 1
Другие виды
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
Беленюк ответил Гераскевичу, вспомнив Бубку: «Когда в стране идет война»
25.02.2026, 07:49
Олимпийские игры
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
«Новый Лунин». Реал нацелился на украинского вратаря
24.02.2026, 21:06 2
Футбол
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
Революция в футболе. ФИФА решила изменить правила в игре миллионов
24.02.2026, 09:37 10
Футбол
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
Из Динамо ушла легендарная личность. Клуб сразу столкнулся с проблемами
25.02.2026, 07:02 43
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
Усик начал неожиданные переговоры о бое. Это перепишет историю
25.02.2026, 08:11 3
Бокс
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
Майрис БРИЕДИС: «Усик? Он не так умен, как этот боксер»
25.02.2026, 07:32 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем