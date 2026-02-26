Моуриньо не может победить в плей-офф Лиги чемпионов десять матчей подряд
Португальский специалист проваливает поединки важной стадии уже во главе четвертой команды
Команды под руководством известного португальского тренера Жозе Моуриньо не побеждают в плей-офф Лиги чемпионов уже 10 матчей подряд.
Безвыигрышная серия продолжилась в ответном матче 1/16 финала сезона 2025/26, в котором лиссабонская «Бенфика» уступила на выезде мадридскому «Реалу» со счетом 1:2.
«Бенфика» является уже четвертой командой после «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в данной серии, которая не может одержать ни одной победы на данных стадиях турнира.
В последний раз клубом, который под руководством Жозе Моуриньо побеждал в матче плей-офф Лиги чемпионов, был «Челси» в сезоне 2013/14 (победа над ПСЖ в четвертьфинале).
Безвыигрышная серия Жозе Моуринью в плей-офф Лиги чемпионов:
- 2025/26: 1/16 финала, Реал – Бенфика – 2:1
- 2025/26: 1/16 финала, Бенфика – Реал – 0:1
- 2019/20: 1/8 финала, РБ Лейпциг – Тоттенхэм – 3:0
- 2019/20: 1/8 финала, Тоттенхэм – РБ Лейпциг – 0:1
- 2017/18: 1/8 финала, Манчестер Юнайтед – Севилья – 1:2
- 2017/18: 1/8 финала, Севилья – Манчестер Юнайтед – 0:0
- 2014/15: 1/8 финала, Челси – ПСЖ – 2:2
- 2014/15: 1/8 финала, ПСЖ – Челси – 1:1
- 2013/14: полуфинал, Челси – Атлетико – 1:3
- 2013/14: полуфинал, Атлетико – Челси – 0:0
Jose Mourinho has now lost his last 10 Champions League knockout ties.— Football on TNT Sports (@footballontnt) February 25, 2026
His last win came over a decade ago, back in 2014 with Chelsea 😳 pic.twitter.com/dNpaypFbRb
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – об уникальном рекорде «железного Джеймса»
Престианни сыграть не сможет