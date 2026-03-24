Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий БОНДАРЬ: «Такие форварды, как Дьекереш, не прощают ошибок»
Чемпионат мира
24 марта 2026, 16:12 | Обновлено 24 марта 2026, 16:49
223
0

Валерий БОНДАРЬ: «Такие форварды, как Дьекереш, не прощают ошибок»

Защитник сборной дал интервью перед матчем плей-офф отбора к ЧМ со Швецией

Взбирна. Валерий Бондарь

Защитник Шахтера Валерий Бондарь рассказал о своем прогрессе на поле, конкуренции в сборной Украины и предстоящем матче против Швеции в плей-офф квалификации ЧМ-2026:

– Это очень крутой период в твоей жизни и футбольной карьере. Можно ли сказать, что это лучший этап? Вышли в 1/4 финала Лиги конференций, на первом месте в чемпионате, выводишь на поле Шахтер с капитанской повязкой. Есть шанс быть основным в сборной Украины.

– Есть надежда, что этот этап будет еще более успешным. Если сейчас говорить честно, это, наверное, самый счастливый этап в моей жизни, потому что сейчас все идет хорошо: и с клубом, и со сборной. Впереди важные матчи, я надеюсь, что этот этап продолжится до конца сезона и будет еще более успешным.

– Ты смотрел матч с Лехом в фан-секторе?

– Я смотрел весь первый тайм и очень волновался, потому что пропустили сначала 0:1, потом 0:2. Моментов у нас было немного, и не все получалось. Теперь я понимаю болельщиков, которые наблюдают за игрой со стороны. Волновался, но все закончилось хорошо. Это один из самых курьезных голов, которые я видел, потому что надо очень повезти, чтобы забить такой мяч. Хорошо, что мы прошли дальше, и еще будет возможность порадовать болельщиков на евроарене.

– Активно поддерживаешь физическую форму?

– Я всегда занимался физической подготовкой. Когда попал в первую команду, мне было 18 лет. До этого тоже занимался, а потом всегда тренировался с тренером. Нельзя сказать, что добавилось больше тренировок в тренажерном зале, потому что я всегда там занимался. Хотел развиваться, становиться полезным на поле и приносить пользу клубу. Центральный защитник должен быть сильным физически и психологически, чтобы противостоять нападающим мирового уровня.

– Перед решающими матчами сборная столкнулась с целой эпидемией травм центральных защитников: Матвиенко, Батагов, Михавко, Таловерев.

– Это большие потери, особенно Коля Матвиенко, капитан сборной. Надеюсь, что он восстановится, и в апреле мы снова будем играть вместе. Также надеюсь, что другие ребята на этой позиции смогут достойно заменить нашего капитана.

– Чувствуешь ли, что твоя роль в команде может повыситься?

– Нет, еще с тренерским штабом об этом не говорил. Приехал один день, было тренировка. Я всегда делаю все, чтобы получить игровое время. Если его не получаю, поддерживаю команду и делаю все для нее. Решение остается за главным тренером.

– Ты играл слева в защите раньше?

– Да, в Шахтере при Каштру и Де Дзерби, а также пару матчей в этом сезоне играл слева. Если хочешь играть на позиции защитника, нужно уметь играть с обеих сторон. Для меня это не проблема и не отмазка, если играть с неудобного фланга.

– Как отреагировал на новость, что нет Александера Исака в заявке Швеции?

– Это, конечно, потеря для сборной Швеции, но там достаточно качественных игроков, чтобы заменить их на каждой позиции.

– Как играть против Дьекереша, чтобы не дать ему отличиться?

– Это топовый нападающий. Нужно быть сфокусированным на 200%, готовым физически и психологически к дуэли. Такие нападающие не прощают ошибок. Главное – нейтрализовать его сильные качества, а тренерский штаб подскажет, как действовать правильнее.

– На тренировках Пономаренко может имитировать Дьекереша по габаритам.

– Это будет интересно даже на тренировках, такая мини-версия.

– Почему Микаэля Исхака из Леха не вызывают за Швецию?

– Я не знаю ситуацию в сборной, возможно, есть проблемы с тренером. Но он заслуживает вызова в сборную, он является лучшим бомбардиром Лиги конференций.

– Кто из форвардов УПЛ создал больше всего проблем один в один?

– Когда встречались с Динамо, с Ярмоленко было очень непросто играть. Он очень умный футболист, дает большой объем на поле, всегда рядом и отбирает мяч. Также трудно играть с Ассинором и Проспером, когда мы плохо сыграли в обороне против ЛНЗ.

– Кто для тебя образец среди защитников?

– Мне очень нравится Маркиньос из ПСЖ. Центральный защитник, капитан, играет разумно, хорошо выбирает позицию, страхует партнера. Также слежу за Салибой и Габриэлем из Арсенала. Они очень разумно действуют на поле, команда хорошо обороняется, за этим интересно наблюдать.

Валерий Бондарь Шахтер Донецк ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Виктор Дьекереш Микаэль Исхак Александер Исак
Николай Степанов Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем