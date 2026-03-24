ПИХАЛЕНОК: «Я в хорошей форме. Очень хочу отличиться за сборную»

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок поделился мыслями перед матчем против команды Швеции в плей-офф квалификации ЧМ-2026

– С возвращением тебя в сборную. По кому больше всего скучал?

– Да по всем ребятам скучал, потому что уже много времени прошло, многих не видел. Сейчас много общаемся и будем готовиться к официальному матчу.

– Как встретили в команде?

– Да все хорошо, как всегда.

– Шесть динамовцев в составе сборной. Что говорил Игорь Костюк перед отъездом?

– Пожелал успехов в матче против Швеции, главное – вернуться без травм.

– Сколько времени заняла дорога и каким маршрутом добирались?

– Дорога заняла очень много времени, потому что мы ехали из Александрии. Сначала автобусом до Киева, потом поездом до Хелма, оттуда автобусом до Варшавы. Из Варшавы летели в Аликанте и еще около часа ехали до Бенидорма.

– Как погода в Испании, состояние полей по сравнению с Александрией?

– Погода в первые дни немного прохладная. А поле здесь мне очень нравится: гибридное, не вырывается, мяч очень быстро движется.

– В четырех матчах УПЛ подряд ты отдаешь ассисты, Динамо выиграло 7 матчей подряд. Как оценишь свою форму? Это лучший период в карьере?

– Я нахожусь в хорошей форме, надеюсь, что будет еще лучше. Сейчас много времени уделяю себе, стараюсь тренироваться с большей отдачей, чтобы быть в наилучшей форме.

– Когда уже будут результативные действия за сборную?

– Если честно, очень хочется, потому что еще не отличался за национальную команду.

– Говорят, ваше взаимодействие с Матвеем Пономаренко напоминает тандем с Довбиком в Днепре-1. Что скажешь?

– С Матвеем еще нужно время, чтобы лучше сыграться. Я его хорошо чувствую, но нужно больше совместных матчей. С Довбиком мы вместе играли несколько лет, поэтому в конце уже очень хорошо понимали друг друга. Думаю, со временем будет еще лучше.

– В этом сезоне ты лидируешь по ассистам. Ставишь себе какую-то планку?

– Нет, конкретной цифры нет. Просто хочу помогать команде, чтобы она побеждала в каждом матче.

– Пономаренко тоже в сборной. Можно сказать, что ты помог ему сюда попасть?

– Он сам себе помог, потому что забил 9 мячей. Конечно, партнеры тоже помогали, но он молодец. И он помогает нам, как и мы друг другу. Надеюсь, что поможет и сборной.

– Кто из партнеров по сборной больше всего прибавил за последний год?

– Сложный вопрос, но, наверное, Егор Ярмолюк. Он сильно прогрессировал в целом за все время.

– Общался уже с Сергеем Ребровым после приезда?

– Да, немного поговорили.

– Как он видит твою роль в команде?

– Конкретно о моей роли еще не говорили. Была командная теория, и он сказал всем быть готовыми на 100%, потому что на каждой позиции по два игрока.

– Говорят, что в сборной не всегда находят место для креативных полузащитников. Что думаешь?

– Я так не считаю, место находят.

– Какие сейчас правила в команде? Наказывают ли за опоздания?

– Если опоздал на теорию или тренировку – могут наказать. А так ребята за столом телефоны не используют, все общаются между собой, атмосфера хорошая.

– Первая ассоциация со сборной Швеции?

– Как болельщик Арсенала – Дьекереш – это игрок этого клуба.

– Что знаешь о противостоянии Украины и Швеции?

– Помню победу на Евро-2012 – 2:1, тогда Шевченко забил два мяча.

– Где смотрел тот матч?

– Не на стадионе, но смотрел.

– У Швеции нет Исака и Кулушевски. Как на это отреагировали?

– Спокойно, потому что их заменят сильные игроки. У нас тоже есть потери.

– Как играть против Дьеокереша?

– Это сложный вопрос. Будем разбирать на теории, это больше вопрос к центральным защитникам.

– Кого еще выделишь в составе Швеции?

– Вся команда очень сильная, много игроков выступают в хороших клубах Европы.

– Какой матч плей-офф сборной Украины больше всего запомнился?

– Много таких матчей. Помню победу над Шотландией и поражение от Уэльса, тогда были грустные эмоции. Хочется сейчас победить Швецию и выйти в финал.

– Если будет серия пенальти, готов бить?

– Пока что еще не тренировали пенальти.

– Какой первый чемпионат мира помнишь?

– Чемпионат мира 2006 года. Болел за Украину, а потом за Италию.

– Какое футбольное качество хотел бы позаимствовать у партнера?

– Скорость, наверное, у Гуцуляка.

– Кто для тебя пример профессионализма в сборной?

– Все ребята – профессионалы, сложно кого-то одного выделить.

– Кто выиграет матч Польша – Албания?

– Поляки – фавориты, но Албания – непростой соперник, поэтому им будет тяжело.

– Просили ли достать билеты на матч?

– Да, знакомые попросили два билета. Надеюсь на хорошую атмосферу и поддержку.

– Заверши фразу: Александр Пихаленок в своей лучшей форме – это игрок, который …

– Игрок, который отдает ассисты.

– Что пообещаешь болельщикам перед матчем со Швецией?

– Команда выйдет максимально заряженной и отдаст все силы, чтобы победить и выйти в финал плей-офф.