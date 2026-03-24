ПИХАЛЕНОК: «Я в хорошей форме. Очень хочу отличиться за сборную»
Хавбек сборной дал интервью перед матчем плей-офф отбора к ЧМ со Швецией
Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок поделился мыслями перед матчем против команды Швеции в плей-офф квалификации ЧМ-2026
– С возвращением тебя в сборную. По кому больше всего скучал?
– Да по всем ребятам скучал, потому что уже много времени прошло, многих не видел. Сейчас много общаемся и будем готовиться к официальному матчу.
– Как встретили в команде?
– Да все хорошо, как всегда.
– Шесть динамовцев в составе сборной. Что говорил Игорь Костюк перед отъездом?
– Пожелал успехов в матче против Швеции, главное – вернуться без травм.
– Сколько времени заняла дорога и каким маршрутом добирались?
– Дорога заняла очень много времени, потому что мы ехали из Александрии. Сначала автобусом до Киева, потом поездом до Хелма, оттуда автобусом до Варшавы. Из Варшавы летели в Аликанте и еще около часа ехали до Бенидорма.
– Как погода в Испании, состояние полей по сравнению с Александрией?
– Погода в первые дни немного прохладная. А поле здесь мне очень нравится: гибридное, не вырывается, мяч очень быстро движется.
– В четырех матчах УПЛ подряд ты отдаешь ассисты, Динамо выиграло 7 матчей подряд. Как оценишь свою форму? Это лучший период в карьере?
– Я нахожусь в хорошей форме, надеюсь, что будет еще лучше. Сейчас много времени уделяю себе, стараюсь тренироваться с большей отдачей, чтобы быть в наилучшей форме.
– Когда уже будут результативные действия за сборную?
– Если честно, очень хочется, потому что еще не отличался за национальную команду.
– Говорят, ваше взаимодействие с Матвеем Пономаренко напоминает тандем с Довбиком в Днепре-1. Что скажешь?
– С Матвеем еще нужно время, чтобы лучше сыграться. Я его хорошо чувствую, но нужно больше совместных матчей. С Довбиком мы вместе играли несколько лет, поэтому в конце уже очень хорошо понимали друг друга. Думаю, со временем будет еще лучше.
– В этом сезоне ты лидируешь по ассистам. Ставишь себе какую-то планку?
– Нет, конкретной цифры нет. Просто хочу помогать команде, чтобы она побеждала в каждом матче.
– Пономаренко тоже в сборной. Можно сказать, что ты помог ему сюда попасть?
– Он сам себе помог, потому что забил 9 мячей. Конечно, партнеры тоже помогали, но он молодец. И он помогает нам, как и мы друг другу. Надеюсь, что поможет и сборной.
– Кто из партнеров по сборной больше всего прибавил за последний год?
– Сложный вопрос, но, наверное, Егор Ярмолюк. Он сильно прогрессировал в целом за все время.
– Общался уже с Сергеем Ребровым после приезда?
– Да, немного поговорили.
– Как он видит твою роль в команде?
– Конкретно о моей роли еще не говорили. Была командная теория, и он сказал всем быть готовыми на 100%, потому что на каждой позиции по два игрока.
– Говорят, что в сборной не всегда находят место для креативных полузащитников. Что думаешь?
– Я так не считаю, место находят.
– Какие сейчас правила в команде? Наказывают ли за опоздания?
– Если опоздал на теорию или тренировку – могут наказать. А так ребята за столом телефоны не используют, все общаются между собой, атмосфера хорошая.
– Первая ассоциация со сборной Швеции?
– Как болельщик Арсенала – Дьекереш – это игрок этого клуба.
– Что знаешь о противостоянии Украины и Швеции?
– Помню победу на Евро-2012 – 2:1, тогда Шевченко забил два мяча.
– Где смотрел тот матч?
– Не на стадионе, но смотрел.
– У Швеции нет Исака и Кулушевски. Как на это отреагировали?
– Спокойно, потому что их заменят сильные игроки. У нас тоже есть потери.
– Как играть против Дьеокереша?
– Это сложный вопрос. Будем разбирать на теории, это больше вопрос к центральным защитникам.
– Кого еще выделишь в составе Швеции?
– Вся команда очень сильная, много игроков выступают в хороших клубах Европы.
– Какой матч плей-офф сборной Украины больше всего запомнился?
– Много таких матчей. Помню победу над Шотландией и поражение от Уэльса, тогда были грустные эмоции. Хочется сейчас победить Швецию и выйти в финал.
– Если будет серия пенальти, готов бить?
– Пока что еще не тренировали пенальти.
– Какой первый чемпионат мира помнишь?
– Чемпионат мира 2006 года. Болел за Украину, а потом за Италию.
– Какое футбольное качество хотел бы позаимствовать у партнера?
– Скорость, наверное, у Гуцуляка.
– Кто для тебя пример профессионализма в сборной?
– Все ребята – профессионалы, сложно кого-то одного выделить.
– Кто выиграет матч Польша – Албания?
– Поляки – фавориты, но Албания – непростой соперник, поэтому им будет тяжело.
– Просили ли достать билеты на матч?
– Да, знакомые попросили два билета. Надеюсь на хорошую атмосферу и поддержку.
– Заверши фразу: Александр Пихаленок в своей лучшей форме – это игрок, который …
– Игрок, который отдает ассисты.
– Что пообещаешь болельщикам перед матчем со Швецией?
– Команда выйдет максимально заряженной и отдаст все силы, чтобы победить и выйти в финал плей-офф.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
