Клопп готов вернуться к работе. У него есть топ-вариант, речь не о Реале

Немецкий специалист Юрген Клопп может в ближайшее время вернуться к тренерской работе. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 58-летний экс-тренер «Ливерпуля», который сейчас работает в системе «Ред Булл», имеет сразу два варианта.

Клопп рассматривается мадридским «Реалом» в качестве замены Альваро Арбелоа. Также появился вариант со сборной Германии, где его хотят видеть главным тренером. Сам Юрген готов вернуться к тренерской работе.

Ранее сообщалось о том, что звезда «ПСЖ» собирается перейти в «Реал».