Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клопп готов вернуться к работе. У него есть топ-вариант, речь не о Реале
Германия
24 марта 2026, 20:40 | Обновлено 24 марта 2026, 21:00
864
1

Клопп готов вернуться к работе. У него есть топ-вариант, речь не о Реале

Юрген Клопп может возглавить сборную Германии

24 марта 2026, 20:40 | Обновлено 24 марта 2026, 21:00
864
1 Comments
Клопп готов вернуться к работе. У него есть топ-вариант, речь не о Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Немецкий специалист Юрген Клопп может в ближайшее время вернуться к тренерской работе. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 58-летний экс-тренер «Ливерпуля», который сейчас работает в системе «Ред Булл», имеет сразу два варианта.

Клопп рассматривается мадридским «Реалом» в качестве замены Альваро Арбелоа. Также появился вариант со сборной Германии, где его хотят видеть главным тренером. Сам Юрген готов вернуться к тренерской работе.

Ранее сообщалось о том, что звезда «ПСЖ» собирается перейти в «Реал».

сборная Германии по футболу Реал Мадрид Юрген Клопп назначение тренера Ла Лига чемпионат Испании по футболу Альваро Арбелоа
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ukraine
Шахтар?
Буде зволікати Гвардіола прийде швидше...
Ответить
0
Популярные новости
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем