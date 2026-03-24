Клопп готов вернуться к работе. У него есть топ-вариант, речь не о Реале
Юрген Клопп может возглавить сборную Германии
Немецкий специалист Юрген Клопп может в ближайшее время вернуться к тренерской работе. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 58-летний экс-тренер «Ливерпуля», который сейчас работает в системе «Ред Булл», имеет сразу два варианта.
Клопп рассматривается мадридским «Реалом» в качестве замены Альваро Арбелоа. Также появился вариант со сборной Германии, где его хотят видеть главным тренером. Сам Юрген готов вернуться к тренерской работе.
Ранее сообщалось о том, что звезда «ПСЖ» собирается перейти в «Реал».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
