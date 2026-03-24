Украина. Премьер лига
24 марта 2026, 14:08 | Обновлено 24 марта 2026, 14:09
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Худший тайм нашей команды за весь чемпионат»

Главный тренер ЛНЗ прокомментировал победу над «Рухом»

В поединке 21-го тура УПЛ черкасский ЛНЗ на выезде со счетом 2:1 обыграл «Рух». Итог матча подвел наставник ЛНЗ Виталий Пономарев.

– Кратко о матче.

– Как я всегда говорю, победа в футболе самая важная, результат остается, игра забудется. Но эту игру не хотелось бы забывать. Так как мы сыграли первый тайм, это самый плохой тайм в исполнении нашей команды за весь чемпионат. Недопустимо так выходить на игру как некоторые наши футболисты вышли. Поэтому, несмотря на то, что мы победили сегодня, будем делать выводы, и все, чтобы больше таких таймов не повторялось.

– В начале матча с помощью врачей покидал поле Авуду. Как оцените его состояние сейчас? Уже известно что-нибудь об этом?

– Ну, я думаю, что там есть повреждение. Это опять-таки организация матча, потому что команды разминаются, готовятся к матчу, затем они стоят 15 минут в подтрибунном помещении. И сразу входят в игру. И я считаю, что только эта пауза виновата в травме Авуду. Не может так быть, потому что потом футболисты травмируются, пропускают какой-то период, команда теряет футболиста. Поэтому я считаю, что это проблема в организации, которая сегодня была.

– Изменилась ли структура игры после покидания поля Авуду и был ли у Вас, так сказать, запасной сценарий на случай ранних потерь в матче?

– Нет, его заменил Егор Твердохлеб, он вышел на той же позиции, но в перерыве, конечно, мы сменили схему на 4-3-3, более атакующую схему. Игра требовала того, чтобы мы произвели такие изменения.

– Какое Ваше тренерское решение сегодня было самым рискованным?

– Не могу сказать, что какие-то рискованные, но во втором тайме все решения и замены были важны. Нужно было что-то менять для того, чтобы добиться положительного результата. Замены сыграли ключевую роль, и Пасич, и Кравчук, выйдя на замену, забили.

– Вы приехали играть против клуба, в котором буквально установились как тренер. Можете сказать, что это повлияло на подготовку к сегодняшнему матчу, а также повлияло ли это на эмоции Ваших игроков, ведь некоторые игроки тоже играли в Рухе.

– За игроков я не могу сказать. Для меня это был как любой матч чемпионата. Потому что за любого соперника дают три очка, когда побеждаешь. Это был рядовой матч, не могу сказать, что для меня был какой-то супер принципиальный.

