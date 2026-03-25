Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
25 марта 2026, 11:49
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо сообщило о кадровых изменениях в структуре клуба

Новые должности получили Алексей Семененко, Юрий Корзаченко и Андрей Шахов

ФК Динамо Киев. Юрий Корзаченко

Киевское «Динамо» на своем официальном сайте сообщило о кадровых изменениях, которые произошли в структуре клуба, а именно в отделе медиадепартамента.

Алексей Семененко, в последнее время занимавший пост советника президента клуба, назначен заместителем генерального директора по вопросам коммуникации и медиа.

Медиадепартамент доверено возглавить Юрию Корзаченко. Известный футбольный журналист и публицист, он работал в авторитетных и популярных отечественных СМИ, в Федерации футбола Украины, является автором многочисленных изданий, в том числе книг, посвященных ФК «Динамо» Киев.

«Поздравляем Юрия Корзаченко в нашем клубе и желаем ему успехов в новой должности!» – обратилась к Корзаченко пресс-служба «бело-синих».

В то же время Андрей Шахов, ранее возглавлявший медиадепартамент клуба, продолжит работу в структуре ФК «Динамо» Киев. Он будет сосредоточен на развитии направления социальных сетей и цифровых коммуникаций клуба.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Алексей Семененко Андрей Шахов
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
ViAn
Та Шахов-молодший давно забив на свою роботу. Тому його і усунули від посади. Він більше із Морозюком у медіалізі тусується зараз. Напевно там веселіше.
Хоча, сам він каже про проблеми сімейні, проблеми із здоров'ям. Тому побажаю Андрію щоб все швидше налагодилось у нього.
Burevestnik
із курсу "математика":
від перестановки додатків сума не змінюється.
TEM
Совковий менеджмент Динамо не дає про себе забути. Ну змінюйтесь вже врешті -решт. Подайте якось це більш привабливо, одягніть цих людей в якісь смокінги, презентуйте їх, розкажіть хто вони і що вони, що  корисного вже зробили для розвитку клубу, це ж важливо, це ж імідж Динамо. ...Складається наступне враження: толку мало, але звільнити жалко, переводимо на інші посади...Коли говорять про якусь людину, тим більше із медія має здригатись повітра, тут повна - тиша....Семененко, Шахов...занавіс...
Перець
Молодь потрібна талановита для соц.мереж ,а не старий пердун з совдепа
