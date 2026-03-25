ОФИЦИАЛЬНО. Динамо сообщило о кадровых изменениях в структуре клуба

Киевское «Динамо» на своем официальном сайте сообщило о кадровых изменениях, которые произошли в структуре клуба, а именно в отделе медиадепартамента.

Алексей Семененко, в последнее время занимавший пост советника президента клуба, назначен заместителем генерального директора по вопросам коммуникации и медиа.

Медиадепартамент доверено возглавить Юрию Корзаченко. Известный футбольный журналист и публицист, он работал в авторитетных и популярных отечественных СМИ, в Федерации футбола Украины, является автором многочисленных изданий, в том числе книг, посвященных ФК «Динамо» Киев.

«Поздравляем Юрия Корзаченко в нашем клубе и желаем ему успехов в новой должности!» – обратилась к Корзаченко пресс-служба «бело-синих».

В то же время Андрей Шахов, ранее возглавлявший медиадепартамент клуба, продолжит работу в структуре ФК «Динамо» Киев. Он будет сосредоточен на развитии направления социальных сетей и цифровых коммуникаций клуба.