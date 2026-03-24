  4. Тренер сборной Швеции указал на проблемы Украины перед игрой плей-офф ЧМ
Тренер сборной Швеции указал на проблемы Украины перед игрой плей-офф ЧМ

Грэм Поттер – о предстоящей встрече с «сине-желтыми»

24 марта 2026, 07:53 |
869
0
Тренер сборной Швеции указал на проблемы Украины перед игрой плей-офф ЧМ
Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 с национальной командой Украины.

«Почти все готово. У нас не так много дней на тренировку и принятие решений. Нужно только убедиться, что со всеми футболистами, игравшими в эти выходные, все хорошо. Мы хорошо подготовимся в течение следующих двух-трех дней, чтобы ребята смогли выйти на поле и показать отличную игру.

Украинцы не играли три или четыре месяца, потому мы не можем с уверенностью сказать, как они будут действовать на поле. У них тоже были травмы и дисквалификации. Мы должны убедиться, что сами знаем, что делать», – цитирует Поттера Aftonbladet.

Ранее вингер сборной Швеции Бенжамин Нюгрен заявил, что мало что знает о национальной команде Украины.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
