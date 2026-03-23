Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Мало что знаю о них». Вингер сборной Швеции удивил заявлением о Украине
23 марта 2026, 17:47 |
Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Швеции Бенджамин Нюгрен поделился своими ожиданиями от матча плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2026 с национальной сборной Украины.

«Я с нетерпением жду этот матч. Он будет невероятно захватывающим и интересным, и я очень верю, что мы пройдем дальше. Нам нужно забить, чтобы пройти дальше, и это хорошо. Честно говоря, я сейчас мало что знаю об Украине, кроме того, что у них также травмированы несколько ключевых игроков. Мы обсудим это, когда соберемся вместе, чтобы у нас, конечно, было четкое представление о ситуации.

Хорошо, что многие наши игроки линии атаки показали себя с лучшей стороны. Моя самая большая мечта – сыграть на чемпионате мира в составе сборной Швеции. Я мечтал об этом с детства, и это было бы лучшим, что может пережить футболист», – цитирует Нюгрена Aftonbladet.

Сообщалось, что шведский эксперт Йонас Ольссон ожидает победы своей сборной над Украиной.

New Zelander
Ну а чого б це він мав щось знайти про збірну України? 
