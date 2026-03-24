  4. Французский журналист – о Забарном: «Или он невероятно безразличен, или…»
24 марта 2026, 07:37
132
0

Французский журналист – о Забарном: «Или он невероятно безразличен, или…»

Валид Ашершур не в восторге от игры украинского защитника

24 марта 2026, 07:37 |
132
0
Французский журналист – о Забарном: «Или он невероятно безразличен, или…»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский журналист Валид Ашершур поделился мнением по поводу игры украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного в матче 27-го тура Лиги 1 с «Ниццей» (4:0).

«В первые полчаса матча с «Ниццей» я снова столкнулся с тем, что Илья Забарный испытывал большие трудности. Либо он невероятно безразличен, либо просто не соответствует уровню. В общем, этот защитник «ПСЖ» не внушает мне доверия», – сказал Ашершур в эфире программы After Foot.

В текущем сезоне Забарный сыграл на клубном уровне 29 матчей, в которых он отличился одним забитым голом. За Илью «ПСЖ» летом 2025 года заплатил английскому «Борнмуту» 63 млн евро.

Ранее французский журналист Флоран Готро заявил, что «ПСЖ» с Забарным в составе далеко не уйдет в Лиге чемпионов.

