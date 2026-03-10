Французский журналист: Забарный – неудачник, ПСЖ с ним далеко не уйдет в ЛЧ

Французский журналист Флоран Готро критически оценил игру защитников «ПСЖ» – украинца Ильи Забарного и бразильца Лукаса Бералдо.

«Главная проблема «ПСЖ», и именно поэтому я думаю, что они не выиграют два матча подряд – это их оборона. Допустим, физические проблемы исчезнут, и им удастся провести небольшую предсезонную подготовку и вернуть в строй некоторых травмированных игроков, в частности Дембеле и других, но проблема останется в обороне.

Самая большая ошибка руководства – это их подход к центральной защите. С Забарным и Бералдо... с ними далеко в Лиге чемпионов не уйдешь. Они – неудачники. В обороне – огромная неопределенность, но есть также неопределенность относительно позиции вратаря, а в Лиге чемпионов этого нельзя допускать», – сказал Готро в эфире RMC.

Ранее французский журналист Жан-Луи Турре, говоря о Забарном, заявил, что «ПСЖ» подписал не того игрока.