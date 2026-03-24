Голкипер Ман Сити установил необычный рекорд

«Манчестер Сити» завоевал Кубок английской лиги, обыграв в решающем матче лондонский «Арсенал» со счетом 2:0. Главным героем статистических сводок стал голкипер «горожан» Джеймс Траффорд, который отметился редчайшим достижением для английского футбола, сообщает аналитический портал Opta.

В день финала Траффорду исполнилось 23 года и 163 дня. Таким образом, он стал самым молодым английским вратарем, вышедшим в основе на финал Кубка лиги на стадионе «Уэмбли» со времен Криса Вудса. Последний раз подобное случалось в далеком 1998 году в противостоянии «Ноттингем Форест» и «Ливерпуля», когда Вудс защищал ворота в возрасте 18 лет и 124 дней.

Напомним ситуацию в чемпионате: «Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ, имея в активе 70 очков. «Манчестер Сити» занимает вторую строчку с 61 баллом, однако подопечные Гвардиолы имеют одну игру в запасе.