Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Голкипер Ман Сити установил необычный рекорд
Англия
24 марта 2026, 05:11
Голкипер Ман Сити установил необычный рекорд

Траффорд стал самым молодым английским вратарем, вышедшим в основе на финал Кубка лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» завоевал Кубок английской лиги, обыграв в решающем матче лондонский «Арсенал» со счетом 2:0. Главным героем статистических сводок стал голкипер «горожан» Джеймс Траффорд, который отметился редчайшим достижением для английского футбола, сообщает аналитический портал Opta.

В день финала Траффорду исполнилось 23 года и 163 дня. Таким образом, он стал самым молодым английским вратарем, вышедшим в основе на финал Кубка лиги на стадионе «Уэмбли» со времен Криса Вудса. Последний раз подобное случалось в далеком 1998 году в противостоянии «Ноттингем Форест» и «Ливерпуля», когда Вудс защищал ворота в возрасте 18 лет и 124 дней.

Напомним ситуацию в чемпионате: «Арсенал» продолжает лидировать в АПЛ, имея в активе 70 очков. «Манчестер Сити» занимает вторую строчку с 61 баллом, однако подопечные Гвардиолы имеют одну игру в запасе.

Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем