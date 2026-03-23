Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Арсенала самая длинная трофейная засуха из команд «Большой шестерки» АПЛ
Англия
23 марта 2026, 18:52
У Арсенала самая длинная трофейная засуха из команд «Большой шестерки» АПЛ

Вспомним, сколько дней прошло с момента последнего выигранного трофея топ-командами Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский Арсенал, проиграв Манчестер Сити в финале Кубка английской лиги, продлил свою трофейную засуху до 2061 дня.

В последний раз «канониры» выигрывали трофей еще 1 августа 2020 года, когда в финале Кубка Англии победили Челси со счетом 2:1.

Бестрофейное количество дней Арсенала является самым длинным среди всех команд «Большой шестерки» АПЛ.

Вспомним, когда последний раз топ-клубы Премьер-лиги выигрывали трофеи.

Количество дней, прошедшее с момента последнего выигранного трофея клубами «Большой шестерки» АПЛ

  • 1 – Манчестер Сити (Кубок английской лиги)
  • 254 – Челси (Клубный чемпионат мира)
  • 307 – Тоттенхэм Хотспур (Лига Европы)
  • 331 – Ливерпуль (АПЛ)
  • 668 – Манчестер Юнайтед (Кубок Англии)
  • 2061 – Арсенал (Кубок Англии)
статистика Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Кубок Англии по футболу Кубок английской лиги по футболу Манчестер Сити Челси Тоттенхэм Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем