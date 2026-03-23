У Арсенала самая длинная трофейная засуха из команд «Большой шестерки» АПЛ
Вспомним, сколько дней прошло с момента последнего выигранного трофея топ-командами Премьер-лиги
Лондонский Арсенал, проиграв Манчестер Сити в финале Кубка английской лиги, продлил свою трофейную засуху до 2061 дня.
В последний раз «канониры» выигрывали трофей еще 1 августа 2020 года, когда в финале Кубка Англии победили Челси со счетом 2:1.
Бестрофейное количество дней Арсенала является самым длинным среди всех команд «Большой шестерки» АПЛ.
Вспомним, когда последний раз топ-клубы Премьер-лиги выигрывали трофеи.
Количество дней, прошедшее с момента последнего выигранного трофея клубами «Большой шестерки» АПЛ
- 1 – Манчестер Сити (Кубок английской лиги)
- 254 – Челси (Клубный чемпионат мира)
- 307 – Тоттенхэм Хотспур (Лига Европы)
- 331 – Ливерпуль (АПЛ)
- 668 – Манчестер Юнайтед (Кубок Англии)
- 2061 – Арсенал (Кубок Англии)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер мог покинуть «Днепр» сразу после финала Лиги Европы
Адвокаты футболиста уже подготовили необходимые документы