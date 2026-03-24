Синнер, Зверев, Фритц. Определены все пары 1/8 финала Мастерса в Майами
На тысячнике во Флориде завершены все поединки третьего круга
24 марта завершились все матчи третьего раунда турнира ATP 1000 в Майами в мужской сетке одиночного разряда.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас сенсационно проиграл поединок американцу Себастьяну Корде.
Второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер одержал победу над французом Корентеном Муте в двух сетах.
Третий сеяный турнира во Флориде, немец Александр Зверев переиграл хорвата Марина Чилича.
Тейлор Фритц, посеянный под номером шесть – переиграл Рейлли Опелку.
ATP 1000 Майами. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Себастьян Корда [32] – Мартин Ландалус [Q]
Иржи Легечка [21] – Тейлор Фритц [6]
Томас Мартин Этчеверри [29] – Томми Пол [22]
Валентен Вашеро [24] – Артур Фис [28]
Нижняя часть сетки
Уго Умбер [31] – Франсиско Черундоло [18]
Кантен Алис – Александр Зверев [3]
Теренс Атман [29] – Фрэнсис Тиафо [22]
Алекс Микельсен – Янник Синнер [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
