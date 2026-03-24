Никаких интриг. Синнер вышел в четвертый круг турнира в Майами

Второй номер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер обыграл представителя Франции Корентена Муте (ATP 33) в поединке 1/16 финала на турнире ATP 1000 в Майами.

Итальянец одолел соперника в двух сетах за 1 час и 10 минут – 6:1, 6:4.

В активе Янника – семь подач на вылет и 23 виннера, в пасиве – 19 невынужденных ошибок.

Счет очных встреч игроков 2:0 в пользу итальянца.

В 1/8 финала Янник сыграет с американцем Алексом Микельсеном (ATP 40).

ATP 1000 Майами. Хард, 1/16 финала

Янник Синнер [2] – Корентен Муте – 6:1, 6:4