  4. Никаких интриг. Синнер вышел в четвертый круг турнира в Майами
24 марта 2026, 02:44 | Обновлено 24 марта 2026, 02:54
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Второй номер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер обыграл представителя Франции Корентена Муте (ATP 33) в поединке 1/16 финала на турнире ATP 1000 в Майами.

Итальянец одолел соперника в двух сетах за 1 час и 10 минут – 6:1, 6:4.

В активе Янника – семь подач на вылет и 23 виннера, в пасиве – 19 невынужденных ошибок.

Счет очных встреч игроков 2:0 в пользу итальянца.

В 1/8 финала Янник сыграет с американцем Алексом Микельсеном (ATP 40).

ATP 1000 Майами. Хард, 1/16 финала

Янник Синнер [2] – Корентен Муте – 6:1, 6:4

По теме:
Три часа драмы. Чемпион-2025 не реализовал 3 матчбола и покинул Майами
Еще один. Аргентинец оформил баранку и выбил нейтрала с турнира в Майами
АЛЬКАРАС: «Несмотря на поражение, я двигаюсь в правильном направлении»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Футбол | 23 марта 2026, 09:56 7
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»

Тренер мог покинуть «Днепр» сразу после финала Лиги Европы

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ обратился к УАФ и требует наказать арбитра
Футбол | 23 марта 2026, 21:23 33
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ обратился к УАФ и требует наказать арбитра
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ обратился к УАФ и требует наказать арбитра

Металлист 1925 присоединился к Полесью

В США выразили разочарование поступком Усика
Бокс | 23.03.2026, 08:02
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Теннис | 23.03.2026, 23:48
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Футбол | 23.03.2026, 07:31
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Популярные новости
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
22.03.2026, 17:26 6
Биатлон
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 14
Футбол
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
22.03.2026, 08:20 13
Футбол
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
22.03.2026, 18:49 10
Бокс
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
22.03.2026, 23:58 16
Футбол
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
22.03.2026, 14:05
Борьба
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 15
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 2
Футбол
