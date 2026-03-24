В Галатасарае выступили с заявлением по поводу операции Осимхена

Лидер атаки «Галатасарая» Виктор Осимхен перенес хирургическое вмешательство на руке. Повреждение нигерийский форвард получил в ходе ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который завершился поражением турецкого коллектива со счетом 0:4 (результат первой встречи – 1:0).

Пресс-служба стамбульского клуба уточнила, что 27-летний нападающий серьезно ушиб правую руку еще в первом тайме. Тренерский штаб принял решение заменить Виктора в перерыве, опасаясь перелома. К сожалению, углубленное обследование в клинике под присмотром медиков «Галатасарая» подтвердило худшие опасения – у футболиста диагностировали перелом предплечья.

«Наш игрок Виктор Осимхен, вынужденно покинувший поле в выездной игре против «Ливерпуля», сегодня прошел через успешную операцию в госпитале «Аджибадем» в Маслаке. Процедуру контролировал главный врач клуба, доктор Йенер Индже. Мы желаем Виктору скорейшей реабилитации и с нетерпением ждем его возвращения в строй», – сообщается в официальном заявлении «львов».