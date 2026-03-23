Костышин наградил игроков Колоса дополнительным выходным

Как стало известно Sport.ua, после тяжелой победы в 21-м туре УПЛ в гостях над «Вересом» футболисты «Колоса» получили не два, а три выходных.

Подопечные Руслана Костишина заполнят паузу в чемпионате спаррингом с «Зарей», который состоится в Ковалевке 28 марта.

В этом поединке хозяевам не помогут игроки молодежной сборной Украины Иван Пахолюк и Артем Гусол, а также травмированные Артем Челядин и албанский легионер Ариналдо Ррапай.

Пока что ковалевцы занимают седьмое место в чемпионате, набрав 32 очка, и в 22-м туре 4 апреля примут «Металлист 1925».

