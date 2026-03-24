Марадона-младший: «В Неаполе у нас был Бог, Мактоминей – это Иисус»

Диего Армандо Марадона-младший, 39-летний экс-футболист и тренер любительских команд, высказался о лидерах сегодняшнего «Наполи».

«После моего отца Скотт Мактоминей самый влиятельный игрок в истории «Наполи». В Неаполе у нас был Бог, для меня Мактоминей – это Иисус. Он футболист, определяющий игру.

Я не понимаю, как кто-то может думать, что технически сильные игроки, такие как де Брюйне и Мактоминей, не могут играть вместе», – заявил Диего Марадона-младший в программе Terzo Tempo Calcio Napoli, транслировавшейся на Televomero.

Скотт Мактоминей в составе «Наполи» забил 11 голов в 36 матчах сезона. Трансферная стоимость 29-летнего полузащитника оценивается в 45 млн евро. В Серии А шотландец играет с лета 2024 года, а до этого на протяжении всей карьеры защищал цвета «Манчестер Юнайтед».