Марадона-младший: «В Неаполе у нас был Бог, Мактоминей – это Иисус»
Сын легендарного Диего Марадоны очень высоко оценил талант Скотта Мактоминея
Диего Армандо Марадона-младший, 39-летний экс-футболист и тренер любительских команд, высказался о лидерах сегодняшнего «Наполи».
«После моего отца Скотт Мактоминей самый влиятельный игрок в истории «Наполи». В Неаполе у нас был Бог, для меня Мактоминей – это Иисус. Он футболист, определяющий игру.
Я не понимаю, как кто-то может думать, что технически сильные игроки, такие как де Брюйне и Мактоминей, не могут играть вместе», – заявил Диего Марадона-младший в программе Terzo Tempo Calcio Napoli, транслировавшейся на Televomero.
Скотт Мактоминей в составе «Наполи» забил 11 голов в 36 матчах сезона. Трансферная стоимость 29-летнего полузащитника оценивается в 45 млн евро. В Серии А шотландец играет с лета 2024 года, а до этого на протяжении всей карьеры защищал цвета «Манчестер Юнайтед».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
