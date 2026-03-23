Владимир ШАРАН: «Я никого в Александрии не подсиживал»

В «Александрии» Владимир Шаран — хорошо знакомый человек. В своё время он играл в одноимённом клубе, а затем, перейдя на тренерскую работу, дважды возглавлял команду.

На днях он возглавил её в третий раз, о чём рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту Sport.ua.

– При каких обстоятельствах вы получили предложение возглавить основную команду «Александрии»?

– После матча «Александрия» – «Динамо» я приехал домой, и мне позвонил Иван Сергеевич (президент александрийского клуба Иван Кузьменко – прим. авт.) и попросил подъехать в Дом футбола, чтобы поговорить. Когда я приехал на встречу с ним, он сообщил мне, что по его инициативе был уволен главный тренер. Ее поддержал и Сергей Анатольевич Кузьменко. Они приняли решение, чтобы я возглавил команду на данном этапе. До конца нынешнего сезона.

– Какую задачу поставило перед вами руководство клуба?

– Какая еще может быть задача? Конечно же, оставить команду в Премьер-лиге. «Александрия» хоть и из небольшого городка, но команда амбициозная, которая уже почувствовала вкус побед, добивалась больших успехов – выигрывала бронзовые медали, а в прошлом году серебряные награды. Это, бесспорно, большой успех для «Александрии». Поэтому, если в решении поставленной задачи все получится, то контракт будет продлен еще на один год. Думаю, что придется немало поработать в этом аспекте. Безусловно, шансы есть. Сделаем все возможное для того, чтобы продлить пребывание команды в Премьер-лиге.

– За два года, прошедшие с момента вашего расставания с «Минаем», успели соскучиться по тренерской работе?

– Да, действительно, прошло уже два года после работы в «Минае». И я очень благодарен руководству ФК «Александрия» за то, что пригласили меня на роль главного тренера «Александрии-2», ведь я очень соскучился по футболу. Мне было приятно работать с ребятами, многие из которых – молодежь. Они сейчас прогрессируют, что мы увидели вместе с тренерским штабом. Все вместе готовились к весенней части нынешнего чемпионата во второй лиге. Было желание трудиться, хотелось сделать на своей должности как можно больше полезного для клуба – клуба, которому отдал не один год своей карьеры. Поэтому повторюсь: я соскучился по тренерской работе, поэтому четыре месяца и работал в «Александрии-2».

– Возглавив в октябре «Александрию-2», вы, наверное, хорошо изучили возможности подопечных. Среди тех, с кем пришлось работать, есть перспективные ребята для первой команды?