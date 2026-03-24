  Эвертон определился с заменой для Миколенко, который может уйти в Рому
24 марта 2026, 08:22 | Обновлено 24 марта 2026, 08:27
Эвертон определился с заменой для Миколенко, который может уйти в Рому

Ливерпульский клуб заинтересован в услугах 19-летнего защитника Майлза Льюиса-Скелли из «Арсенала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Английский «Эвертон» нацелился на защитника лондонского «Арсенала» Майлза Льюиса-Скелли, который недоволен своим положением в составе «канониров» и нехваткой игрового времени.

«Ириски» считают талантливого 19-летнего игрока идеальной заменой для защитника сборной Украины Виталия Миколенко, который может уйти свободным агентом в итальянскую «Рому»:

«Защитник «Арсенала» стремится покинуть стадион «Эмирейтс» за неимением возможностей играть в основном составе. Это развитие событий идеально согласуется со стратегией Дэвида Мойеса из-за обновлений своих защитных опций на стадионе «Хилл Дикинсон» этим летом.

Потенциальный приход Льюиса-Скелли сигнализирует о конце пребывания Виталия Миколенко в клубе. Контракт 26-летнего украинского игрока сборной близится к концу, и продление сотрудничества не предвидится.

Как следствие, Миколенко связывают с переходом в «Рому», боссы которой владеют и «Эвертоном» через The Friedkin Group.

Статистически, Льюис-Скелли демонстрирует многообещающие результаты, несмотря на ограниченное игровое время, превосходя Миколенко в таких аспектах, как результативные передачи и статистика дриблинга в обороне», – сообщил источник.

Николай Тытюк Источник
