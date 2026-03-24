Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия

Каталонская «Барселона» уже сделала первые шаги для подписания нападающего Эрлинга Холанда в летнее трансферное окно. Руководство клуба во главе с Жоаном Лапортой приняло решение осуществить громкий трансфер и привести норвежца на «Камп Ноу».

В настоящее время Холанд является лучшим бомбардиром Английской Премьер-лиги, демонстрируя стабильно высокий уровень результативности в составе «Манчестер Сити».

Также сообщается, что в контракте нападающего прописана клаузула, которая может упростить его возможный уход из английского клуба. В «Барселоне» рассматривают Холанда как ключевую фигуру для нового проекта и будущего команды.