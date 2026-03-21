Холанд выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее, после фиаско от Реала
Футболист настроен перейти в «Барселону»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд попросил клуб рассмотреть предложения от «Барселоны» относительно его перехода летом.
Как сообщает Football365, норвежский форвард серьезно рассматривает возможность ухода после вылета «Манчестер Сити» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала».
Холанд также расстроен тем, что «горожане» могут не выиграть чемпионат Англии в этом сезоне, что может оставить команду без крупных трофеев второй год подряд. Кроме того, нападающий узнал, что тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола решил уйти в отставку летом.
Форвард разочарован нынешним положением дел в клубе, что заставило его задуматься об уходе. Сезон для Холланда оказался продуктивным – он сыграл 42 матча, забил 30 голов и сделал 7 ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
