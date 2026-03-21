Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 марта 2026, 23:42 |
Холанд выбрал клуб, с которым свяжет своё будущее, после фиаско от Реала

Футболист настроен перейти в «Барселону»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд попросил клуб рассмотреть предложения от «Барселоны» относительно его перехода летом.

Как сообщает Football365, норвежский форвард серьезно рассматривает возможность ухода после вылета «Манчестер Сити» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

Холанд также расстроен тем, что «горожане» могут не выиграть чемпионат Англии в этом сезоне, что может оставить команду без крупных трофеев второй год подряд. Кроме того, нападающий узнал, что тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола решил уйти в отставку летом.

Форвард разочарован нынешним положением дел в клубе, что заставило его задуматься об уходе. Сезон для Холланда оказался продуктивным – он сыграл 42 матча, забил 30 голов и сделал 7 ассистов.

Дмитрий Олийченко Источник: Football365
Комментарии 2
_ Moore
Другепоточне  місце в АПЛ - чим він ще незадоволений?
Brian
У Барси з нападом і так все ок. Хай краще йде якийсь Мілан, Ювентус чи Атлетіко піднімає.
