Холанд определился с будущим после ужасного поражения от Реала

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассматривает вариант ухода из клуба после очередного фиаско в Лиге чемпионов. «Сити» вылетел от «Реала» с общим счетом 1:5, несмотря на статус фаворита.

Клуб переживает сложный период: возможно второе подряд безтрофейное завершение сезона, а Пеп Гвардиола уже почти решил уйти летом.

Изначально Холанд планировал остаться еще на сезон, но теперь игрок разочарован проектом «Манчестер Сити» и попросил руководство рассмотреть все предложения. Среди потенциальных претендентов – «Барселона», «Реал», ПСЖ, «Бавария» и клубы Саудовской Аравии.