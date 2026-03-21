Холанд определился с будущим после ужасного поражения от Реала
Нападающий может покинуть клуб летом
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассматривает вариант ухода из клуба после очередного фиаско в Лиге чемпионов. «Сити» вылетел от «Реала» с общим счетом 1:5, несмотря на статус фаворита.
Клуб переживает сложный период: возможно второе подряд безтрофейное завершение сезона, а Пеп Гвардиола уже почти решил уйти летом.
Изначально Холанд планировал остаться еще на сезон, но теперь игрок разочарован проектом «Манчестер Сити» и попросил руководство рассмотреть все предложения. Среди потенциальных претендентов – «Барселона», «Реал», ПСЖ, «Бавария» и клубы Саудовской Аравии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
