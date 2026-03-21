  4. Холанд определился с будущим после ужасного поражения от Реала
21 марта 2026, 06:32
1387
0

Холанд определился с будущим после ужасного поражения от Реала

Нападающий может покинуть клуб летом

21 марта 2026, 06:32 |
1387
0
Холанд определился с будущим после ужасного поражения от Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассматривает вариант ухода из клуба после очередного фиаско в Лиге чемпионов. «Сити» вылетел от «Реала» с общим счетом 1:5, несмотря на статус фаворита.

Клуб переживает сложный период: возможно второе подряд безтрофейное завершение сезона, а Пеп Гвардиола уже почти решил уйти летом.

Изначально Холанд планировал остаться еще на сезон, но теперь игрок разочарован проектом «Манчестер Сити» и попросил руководство рассмотреть все предложения. Среди потенциальных претендентов – «Барселона», «Реал», ПСЖ, «Бавария» и клубы Саудовской Аравии.

По теме:
ФОТО.Трагедия в Англии. Умер 16-летний талант – его считали будущей звездой
Два пенальти и удаление. Борнмут и Ман Юнайтед выдали матч на четыре гола
Лидс – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Футбол | 20 марта 2026, 07:49 4
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине

Тибо пропустит около шести недель

Суперматчи в воскресенье! Седьмая неделя Битвы редакций: борьба за PS5 Pro
Футбол | 20 марта 2026, 22:30 3
Суперматчи в воскресенье! Седьмая неделя Битвы редакций: борьба за PS5 Pro
Суперматчи в воскресенье! Седьмая неделя Битвы редакций: борьба за PS5 Pro

Арсенал против Манчестер Сити, дерби Мадрида на Сантьяго Бернабеу и другие поединки

В Динамо оценили действия судьи в эпизоде с Биловаром против Полесья
Футбол | 21.03.2026, 01:02
В Динамо оценили действия судьи в эпизоде с Биловаром против Полесья
В Динамо оценили действия судьи в эпизоде с Биловаром против Полесья
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Футбол | 20.03.2026, 06:23
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Футбол | 20.03.2026, 08:55
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Популярные новости
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
Пономаренко после топовой игры за Динамо заметили в чемпионате Англии
19.03.2026, 08:42 20
Футбол
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
19.03.2026, 09:33
Бокс
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
ВИДЕО. УАФ: Динамо ошибочно получило пенальти в матче УПЛ
19.03.2026, 03:55 64
Футбол
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
Спасительный курьез. Шахтер проиграл Леху, но прошел дальше
20.03.2026, 00:01 225
Футбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
Суперкамбек: Ястремская удачно стартовала в Майами, отыграв тройной матчбол
20.03.2026, 02:09 6
Теннис
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 43
Футбол
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
Прыжки в высоту на ЧМ. Магучих и Левченко против Австралии. Список участниц
19.03.2026, 04:55 3
Другие виды
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
20.03.2026, 05:02
Футбол
